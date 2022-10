Una domenica da ambasciatore del Caffè Letterario di Bra per lo scrittore Mauro Rivetti

Se non fossimo ad Alba oppure a Bra, sarebbe una domenica d’autunno come tante. Il perché è presto detto.

Cominciamo dalla capitale delle Langhe, dove è in corso la 92ª edizione della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba. Per rendere onore a questo prestigioso evento e omaggiare la sua città natale, lo scrittore Mauro Rivetti sta presentando in giro per il Piemonte (e non solo) il suo ultimo libro giallo dall’enigmatico titolo “Colline rosso sangue”.

Lo fa come ambasciatore del Caffè Letterario di Bra, dopo essere stato ospite nel salotto culturale di Silvia Gullino e aver raccontato, per filo e per segno, ogni lato oscuro della sua opera. Nella trama emergono, come sempre accade nei suoi romanzi, i pregiatissimi paesaggi Unesco.

Non solo. Rivetti ha inserito nel racconto anche un passo sulla figura dello scrittore albese Beppe Fenoglio che, a distanza di cento anni dalla nascita, viene celebrato con diverse manifestazioni. Tutte nate per ricordare le sue opere che narrano la vita di Langa nel dopo guerra.

Oggi Mauro Rivetti, ispirandosi al pensiero fenogliano, sta raccontando la contemporaneità degli stessi paesaggi, rivisti in chiave di inediti “noir”, dove la bellezza delle colline ed i volti sinceri dei suoi abitanti, mitigano e distraggono gli occhi del lettore dalle scene di macabri omicidi.

Per rimanere in tema, e completare al meglio la domenica, restando sempre nell’ambito del Caffè Letterario (che riprende gli incontri online giovedì 20 ottobre, alle ore 21, sul gruppo Facebook “Bra. Di tutto, di più”), l’autore albese si è spostato al Movicentro della vicina città di Bra, in pieno fermento per la mostra “Women Art Bra”.

Qui ha avuto il piacere di incontrare pittori e artisti vari che, con le loro opere, rendono grande il territorio. Una rassegna da visitare con particolare attenzione alla qualità dei lavori proposti e al messaggio in essi celato.