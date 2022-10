Castellana San Giovanni apre le porte per la Festa del libro medievale e antico di Saluzzo

Mercoledì 26 ottobre alle ore 18 le sale dell’ex convento di San Giovanni nel centro storico di Saluzzo, in cui sono oggi situati il ristorante Castellana San Giovanni e San Giovanni Resort, accoglieranno la lectio magistralis dello storico e saggista Franco Cardini. L’appuntamento si terrà in occasione della serata conclusiva della seconda edizione della Festa del libro medievale e antico, manifestazione promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo e dalla Città di Saluzzo in collaborazione con il Salone Internazionale del Libro di Torino, che ne cura il programma, e la Fondazione Amleto Bertoni. L’evento nasce nel 2021 per raccontare e approfondire la cultura e storia medioevale e quest’anno, sulla scia dei versi di Francesco Petrarca “Uno spirto celeste, un vivo sole”, avrà come tema la donna nel Medioevo.

Quale luogo migliore se non l’Antico Refettorio dei Frati per ospitare la serata: l’ampia sala con affresco a parete del XV secolo inserita nel monumento storico-artistico del convento di San Giovanni accoglierà la lectio magistralis di Franco Cardini dal titolo Le donne e il potere nel Medioevo, un itinerario alla scoperta della figura femminile all'interno della società medievale.

«Siamo molto lieti di prendere parte a questa importante manifestazione» ha dichiarato Matteo Morello, titolare di Castellana San Giovanni e San Giovanni Resort. «In quanto operatori nel settore dell’ospitalità a Saluzzo, la Festa del libro medievale e antico costituisce per noi una preziosa occasione per valorizzare il vasto patrimonio storico, artistico e culturale della città – di cui il complesso del convento di San Giovanni fa parte – in un’ottica di sensibilizzazione e accoglienza dei visitatori».

Castellana San Giovanni invita a prendere parte all’appuntamento mercoledì 26 ottobre alle ore 18 in via San Giovanni, 9.

Prenotazione consigliata al link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-le-donne-e-il-potere-nel-medioevo-incontro-con-franco-cardini-440236869327