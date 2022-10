“Corpi di Reato”: mostra fotografica nella Castiglia, ex carcere di Saluzzo

Saluzzo, in Castiglia la mostra "corpi di reato"

"Corpi di Reato. Un’archeologia visiva dei fenomeni mafiosi nell’Italia Contemporanea”: una mostra che cattura, allestita nella parte ottocentesca della Castiglia, carcere fino al 1992. Una collocazione idonea.

Ogni scatto cela un episodio diverso, piccolo o grande, della storia dei fenomeni mafiosi contemporanei. Si tratta di scelte meditate, di eventi e di luoghi e le immagini dei tre autori Tommaso Bonaventura, Alessandro Imbriaco e Fabio Severo sono lontane dalla spettacolarizzazione, non si collegano con la violenza e il male che il senso comune associa alle azioni della criminalità organizzata.

Nelle ex celle si susseguono paesaggi, luoghi, scorci, e la visione che da essi è possibile avere, lo stesso punto d’ osservazione che ebbero i protagonisti.

Il registro di “normalità” che pervade il lavoro è efficace nel mostrare e raccontare "l’invisibilità̀" dei fenomeni mafiosi contemporanei, molto meno rumorosi rispetto agli scorsi decenni, ma non meno radicati nella vita del Paese. "Sempre più si celano infatti alla vista dell’ opinione pubblica ed evitano le manifestazioni più drammatiche in favore di una strategia contraddistinta dal basso livello di tensione".

Nel percorso di fotografie che i visitatori potranno percorrere grazie alla traccia cartacea di un opuscolo ci sono “luoghi come tanti, sparsi nelle province o nelle piccole città lungo tutto il territorio italiano che nascondono la traccia indelebile di traumi e crimini perpetrati dalle organizzazioni criminali, ma è una traccia che non si concede allo sguardo, si nasconde dietro le recenti e multiformi strategie dell’agire mafioso. Il paesaggio diviene elemento di prova, strumento o provento di un crimine, ovvero corpo del reato".

Esistono connessioni tra il lavoro dei tre artisti e la storia e la struttura della Castiglia che come carcere ospitò anche detenuti legati alla criminalità organizzata in una città come Saluzzo che ha da sempre un forte legame con la lotta alle mafie grazie al Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, saluzzese di nascita.

"La scelta di una mostra così forte e particolare è anche un omaggio alle figure di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino di cui quest’anno ricorrono i trenta anni dalle stragi di Capaci e Via d’Amelio" sottolineano gli organizzatori.

Rosalba Garuzzo, Presidente della Fondazione raccontando l’evolversi del lavoro fotografico ha dichiarato: “Il progetto è per sua tematica in continuo divenire e la Fondazione Garuzzo, insieme al Comune di Saluzzo, sta collaborando con i tre autori per sostenerne la prosecuzione.”.

La mostra prodotta in collaborazione con il Museo di Fotografia Contemporanea- Mufoco, a cura di Alessandro Carrer con la co-curatela di Clemente Miccichè, grafica di Mauro Bubbico, rimarrà aperta fino all’8 gennaio 2023.

Orari di visita: Lunedì 10-13 e 14-18. Giovedì 10-13 e 14-18 Venerdì 10-13 e 14-18, Sabato 10-13 e 14-18, Domenica 10-13 e 14-19 (valido anche per i festivi). Dal 1° novembre all’8 gennaio solo domenica e festivi 10-13 e 14-18.