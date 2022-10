Allievo del Vallauri di Fossano vincitore del premio organizzato dalla Massoneria per la Provincia di Cuneo

La quindicesima edizione del concorso letterario per le scuole organizzato dal Grande Oriente di Italia, la maggiore organizzazione massonica della nostra nazione, ha visto una importante novità per quanto riguarda il cuneese. Per la prima volta, infatti, il concorso è stato esteso anche al nostro territorio, anche per impulso delle logge massoniche operanti in provincia: la Alba Pompeia di Alba, la Fratellanza di Mondovì, la Heureuse Union di Cuneo, la Reunion di Savigliano, la Silvio Pellico di Saluzzo, in collaborazione col Collegio Circoscrizionale del Piemonte e Val D’Aosta, il livello regionale dell’organizzazione.

I concorrenti dovevano elaborare liberamente una riflessione scritta su una frase del genio rinascimentale Leonardo da Vinci, che invitava all’esercizio della preziosa arte dell’ascolto: “Saper ascoltare significa possedere, oltre al proprio cervello, il cervello degli altri”.

Il concorso, riservato agli studenti del triennio delle superiori piemontesi, ha visto per ogni area del Piemonte coinvolta la premiazione di due studenti, con una borsa di studio di 1000 euro per il primo e 500 per il secondo, oltre a un super-premio regionale. Il primo classificato di ogni area ottiene anche un ulteriore premio di 500 euro per il suo istituto, da destinarsi ad attività didattiche.

Per il cuneese è risultato dunque vincitore il fossanese Achraf El Assali, della classe quinta A del Liceo delle Scienze Applicate dell’Istituto “Giancarlo Vallauri”, mentre il secondo posto è andato a Martina Maccario del Peano-Pellico di Cuneo. La premiazione del concorso si è svolta lo scorso 15 ottobre 2022, durante la Tornata delle logge piemontesi riunite tenutasi presso la prestigiosa sede della Palazzina di Caccia dei Savoia a Stupinigi, celebre capolavoro architettonico dello Juvarra, e alla presenza dell’attuale Gran Maestro della massoneria italiana, il giornalista e scrittore Stefano Bisi, e del Presidente della Circoscrizione Piemonte e Valle D’Aosta del GOI.