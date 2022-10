Calcio Serie D: girone A, i provvedimenti del giudice sportivo

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO SERIE D

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SCHETTINO MASSIMILIANO (GOZZANO S.S.D.AR.L.)

Per essere uscito indebitamente dall'area tecnica, allontanato.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

LEGAL LUDOVIC CHARLES (ASTI)

PISANELLO ANDREA (STRESA VERGANTE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MAZZOTTI NICOLA (GOZZANO S.S.D.AR.L.)

DI RENZO LUCA (VADO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ABABIO MOHAMMED AMIN (CASTELLANZESE 1921)

AMBROGIO SIMONE (PINEROLO)

CAMPAGNA DARIO (PINEROLO)

TROIANO LUCA (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)