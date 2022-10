Le Gatte pronte a graffiare: la Cuneo Granda S.Bernardo 2022/2023 si è presentata ai tifosi (VIDEO)

Con la presentazione ufficiale avvenuta ieri sera (19 ottobre) al palasport di San Rocco, la Cuneo Granda S.Bernardo ha salutato ufficialmente i propri tifosi in vista della stagione 2022/2023.

Introdotte dal direttore sportivo della società Gino Primasso, più che mai a proprio agio nelle vesti di speaker, le giocatrici hanno fatto il loro trionfale ingresso sul taraflex del palazzetto, accolte da applausi ed incitamenti da parte dei tifosi.

Insieme con loro anche lo staff tecnico, con l'allenatore Emanuele Zanini che ha sottolineato di aver "trovato delle ragazze estremamente professionali e serie, che hanno voglia di lavorare mettendo tutto quello che hanno in allenamento".

Zanini, alla sua prima esperienza da coach nel femminile dopo una carriera nel maschile lunga quasi 30 anni, non guarda ai risultati. Almeno, non solo: "In questa stagione mi aspetto di vedere un gioco concreto ed una grande personalità delle giocatrici nel cercare di giocare una pallavolo molto rapida ed innovativa".

La parola è poi passata ad autorità e sponsor, che hanno portato i loro saluti. A rappresentare il Comune di Cuneo, il vicesindaco Luca Serale.

Infine, il momento più atteso: le giocatrici hanno mostrato al pubblico, indossandole, le nuove maglie da gioco.

La Cuneo Granda S.Bernardo inizierà il proprio cammino in campionato domenica 23 ottobre, in trasferta a Vallefoglia.

Prima partita in casa, giovedì 27 ottobre alle 20.30 nel sentito derby piemontese contro Chieri.