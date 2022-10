Volley A1F. Diego Borgna, amministratore delegato di Cuneo, eletto consigliere nella Lega Volley Femminile

Nell’Assemblea delle consorziate di ieri, mercoledì 19 ottobre, è stato eletto il nuovo membro del Consiglio d’Amministrazione della Lega Volley Femminile: Diego Borgna, unico candidato, ha raccolto quattordici voti sui quattordici disponibili nella votazione aperta ai rappresentati dei club di Serie A1.

L’amministratore delegato della Cuneo Granda S.Bernardo prenderà il posto di Roberto Mignemi, la cui carica è decaduta come Consigliere di Serie A1 dopo la retrocessione nella categoria cadetta.

Queste le sue parole: “Il nuovo compito è molto importante perché siamo in un periodo pieno di iniziative e progetti che possono cambiare il nostro movimento. Il mio contributo sarà dare una visione diversa in termini di marketing e immagine per il futuro della Lega. La Serie A1 è il più importante campionato del mondo, in cui tante squadre, anche considerate di bassa-media classifica, possono dare filo da torcere alle più forti e ottenere ottimi risultati. L’obiettivo sarà quello di elevare sempre di più questo livello, mantenendo le giocatrici migliori e accogliendone di nuove”.