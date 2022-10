Volley femminile: Costadoro entra nella famiglia della Cuneo Granda S. Bernardo

Per affrontare con la giusta energia la fase iniziale della stagione la Cuneo Granda S. Bernardo potrà contare su un alleato in più, Caffè Costadoro, nuovo sponsor per la stagione sportiva 2022/2023, che ha fatto il suo debutto già nel precedente finale di campionato.

L’azienda torinese produttrice di caffè di alta gamma – che rappresenta oggi una realtà industriale presente in oltre 30 Paesi – ha fatto il suo ingresso all’interno della grande famiglia biancorossa dando un’ulteriore spinta alla crescita della società di via Bassignano, che anche nella prossima annata punta a compiere un altro passo verso l’eccellenza dentro e fuori dal campo. La stessa mission di Costadoro S.p.A., che dal 1890 svolge il proprio lavoro con un unico grande obiettivo: infondere un sorriso a ogni cliente, combinando la storia e il futuro del caffè. Tre valori, fondamentali e imprescindibili, sono alla base dell’operato dell’Azienda: rispetto, eccellenza, cultura.

Grazie all’attenzione e alla cura impiegata nella produzione del caffè, l’Azienda si è guadagnata un ruolo di primordine e oggi il marchio Costadoro è un punto di riferimento fondamentale nel suo settore. L’impiego di tecnologie avanzate e la costante ricerca in campo scientifico avvengono nel pieno rispetto di una tradizione secolare che ha nell’approvvigionamento, nella tostatura e nella selezione i principali motivi di distinzione.

COSTADORO PER LO SPORT Costadoro crede da sempre nei valori trasmessi dallo sport, quali passione, dedizione e lavoro di squadra, fondamentali per raggiungere risultati ambiziosi. A testimoniarlo il supporto a Base Running, ASD affiliata al CONI-Fidal, punto di riferimento per i runner torinesi, e la recente partnership con il Pecco Fan Club, che sostiene il giovane campione torinese Francesco Bagnaia nella sua avventura nel mondiale di MotoGp.

PAOLO CORNERO, DIRETTORE GENERALE CUNEO GRANDA VOLLEY: “Siamo davvero felici di poter dare ufficialmente il benvenuto a Costadoro all’interno della grande famiglia dei nostri sponsor. Siamo due realtà in crescita, e sono certo che questa collaborazione porterà grosse soddisfazioni reciproche. Al termine della scorsa stagione abbiamo visitato lo stabilimento di produzione di Costadoro a Torino, un’occasione preziosa per capire i meccanismi di un processo complesso che è un vero e proprio gioco di squadra. Ormai da qualche mese Costadoro è il fornitore ufficiale del caffè del rinnovato bar del palazzetto, un'eccellenza apprezzata da tutti i partecipanti ai sempre più numerosi eventi che la struttura ospita”.

GIULIO TROMBETTA, PRESIDENTE E AD COSTADORO: “Il forte legame con il territorio e una spiccata attenzione verso la sostenibilità nelle proprie attività ci hanno spinto ad aderire a questa sponsorizzazione. Il mondo dello sport è la sintesi della nostra filosofia: disciplina, rigore e abnegazione sono la base di ogni successo: siamo orgogliosi di questa collaborazione”.