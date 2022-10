Volley maschile A2 - Cantù batte Cuneo in rimonta, Denora: "Perdere il primo set ci ha insegnato un po' di umiltà"

Prima vittoria per il Pool Libertas Cantù che ha superato la BAM Acqua S.Bernardo Cuneo nel turno infrasettimanale valido per la terza di regular season.

Cuneesi sconfitti 3-1 dopo essersi portati avanti di un set.

Coach Denora, tecnico dei canturini, entusiasta a fine partita: “Questa vittoria ci voleva! L’abbiamo rincorsa per tanto tempo, e sono contento sia della prestazione dei ragazzi che per come hanno approcciato la gara. Sono contento soprattutto per lo staff: in questa vittoria c’è tanto merito loro perché stanno facendo un lavoro incredibile. Parlo di Alessio Zingoni, del preparatore, dei fisioterapisti, del medico: hanno avuto tanto da fare, e c’è tanto di loro in questa vittoria. E’ stata comunque una partita combattuta, ma giocando contro Cuneo è normale che sia così. Nel primo set siamo partiti molto bene, e perderlo ci ha fatto bene perché ci ha insegnato un po’ di umiltà, dato che sopra di due punti abbiamo mollato la presa e ce lo siamo fatti scappare. Poi siamo stati bravi a gestire i momenti del servizio, e questo ci ha aiutato”.