Dentro o fuori: stasera l'albese Linda Riverditi si gioca l'accesso ai Live di X Factor 2022

È una di quelle serate da dentro o fuori quella di oggi, giovedì 20 ottobre, per la cantante diciannovenne albese Linda Riverditi.

Per lei l'ultima chiamata per accedere ai Live Show di X Factor 2022, l’ultimo scoglio prima di poter calcare il palco dei Live.

In squadra con Fedez, dovrà superare la concorrenza di Filippo Ricchiardi (in arte Fil Ricchiardi), 21enne nato a Torino e ora ad Halifax, in Canada; Marco Zanini, ventenne studente milanese; Wiem, barista ventenne di Desenzano del Garda di origine marocchine; Gaia Eleonora Cipollaro (Dadà), artista ed educatrice 26enne napoletana. Per gli Omini, unica band rimasta nel roster Fedez, l'accesso ai Live è diretto, come da regolamento.

Sono rimasti dunque soltanto due posti. In bocca al lupo alla giovane Linda che aveva fatto emozionare tutti con una delicata cover di “Coraline” dei Måneskin alle audition e si era conquistata l’accesso al bootcamp con un’esibizione al pianoforte di “Rootless Tree” di Damien Rice.

Appuntamento questa sera, giovedì 20 ottobre, alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW con le Last Call di X Factor 2022. X Factor è anche in chiaro su TV8, al tasto 8 del telecomando, ogni mercoledì in prima serata.