Installata a Mellana una bacheca per illustrare i percorsi naturalistici della frazione

Dopo mesi di confronto e progettazione è stata installata a Mellana, nei pressi del noto Santuario dalla Madonna della Medaglia Miracolosa, una bacheca per illustrare i percorsi in mezzo alla natura della piccola frazione di Boves. Cartine e Qr code aiuteranno turisti e sportivi a organizzare tour e passeggiate in mezzo alla natura rigogliosa della frazione.

Un’iniziativa voluta dal Comitato di Mellana per promuovere il territorio, che ha trovato pronta collaborazione da parte del Comune di Boves. “Siamo davvero felici che questa bacheca sia stata finalmente realizzata – spiega Guido Olivero del Comitato di Mellana -. La nostra frazione è piccola ma ha alcuni tesori che crediamo vadano valorizzati. La maggior parte della gente conosce Mellana grazie al Santuario ma ancora troppo pochi sanno che grazie ad alcuni sentieri caratteristici, di un paio di km appena, si può arrivare in viale degli Angeli a Cuneo, a piedi, con passeggini o a cavallo, insomma un piccolo mondo tutto da scoprire”. “Da sempre tra i nostri obiettivi c’è la promozione della nostra bellissima città – spiega l’assessore alla Cultura e alle Manifestazioni del Comune di Boves, Raffaella Giordano-. Ogni iniziativa che va verso questa direzione, quindi, ha il nostro pieno sostegno. La frazione di Mellana è particolarmente amata: degni di nota due percorsi, quello del Golf e quello verso Tetto Dolce, "novità" interessanti per i visitatori ma anche per i bovesani”. La progettazione per la realizzazione del pannello è stata preceduta dall’individuazione degli itinerari da percorrere a piedi e in bici con il supporto del comitato di Mellana. E’ stato inoltre eseguito il rilievo sul campo per la tracciatura GPS dei percorsi e la marcatura dei punti di interesse con le foto dei percorsi. Dopo la prima fase di rilevi sul territorio si è poi passati alla progettazione della bacheca stessa. “Abbiamo ritenuto fondamentale che fosse semplice e facilmente comprensibile – sottolinea la responsabile dell’Ufficio Manifestazioni ed Eventi del Comune di Boves, Maria Paola Cerutti -. Il ricorso ai QR code inoltre rende il tutto più veloce e accessibile in un mondo in cui tutti ormai hanno uno smartphone”. Ben sei i percorsi indicati sulla bacheca di Mellana, ognuno con relativo QR code, che offrirà l’accesso diretto alla pagina del sito del Comune di Boves dove vengono approfonditi dettagli e caratteristiche del percorso, a cura di Cuneotrekking. Sono cinque gli anelli prettamente naturalistici illustrati sulla bacheca, mentre il sesto percorso, il “Cammino della Riconciliazione”, si differenzia dagli altri in quanto si tratta di un percorso devozionale alla scoperta dei piloni votivi della frazione. “Questa bacheca rappresenta l’ennesimo tassello che si aggiunge al lavoro che stiamo portando avanti da tempo per la promozione del turismo sul territorio bovesano – sottolinea il sindaco Maurizio Paoletti -. Crediamo infatti che le montagne e i sentieri della nostra bella città debbano essere sempre più valorizzati e resi facilmente accessibili. Gli spettacoli naturalistici che ci offre il nostro territorio meritano di essere scoperti, la natura rigogliosa ai piedi della Bisalta, le caratteristiche frazioni cittadine e le tranquille rive dei nostri torrenti. Ci sono mille ragioni per trascorrere un weekend all’insegna della natura e del benessere a spasso per Boves”. Sempre in quest’ottica di promozione turistica del territorio, infatti, è stato realizzato un video dedicato all’Outdoor che si può vedere al link https://www.comune.boves.cn.it/Dettaglionews?IDNews=210255.