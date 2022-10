Tangenziale di Alba, annunciata per domani la riapertura alle auto della rampa in direzione Asti

E’ attesa per la mattinata di domani, venerdì 21 ottobre, la riapertura alle sole automobili della rampa della tangenziale di Alba chiusa al traffico per lavori dallo scorso 27 settembre.



A comunicare la riapertura è stata l’Anas, che da circa un anno sta operando per la messa in sicurezza della rampa. La tratta interessata è quella che, arrivando da Bra e da frazione Piana Biglini, consente, superato il lago San Biagio, di imboccare la direttrice per Asti della tangenziale albese.



Sull’infrastruttura si stanno realizzando lavori di consolidamento che hanno interessato sia i pilastri di sostegno che l’impalcato. Al momento la riapertura non riguarda ancora il traffico dei mezzi pesanti, per i quali occorrerà attendere ancora qualche tempo e che per dirigersi verso Asti dovranno così continuare a raggiungere l’uscita di Alba Ovest per poi invertire il senso di marcia alla rotonda della Vigna.