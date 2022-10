A Fossano la presentazione del libro "Senza sbarre" di Cosima Buccoliero, Direttrice del carcere di Torino

La Conferenza nazionale dei garanti territoriali dei detenuti e il Garante regionale del Piemonte Bruno Mellano hanno organizzato per martedi 25 ottobre due momenti di presentazione del libro "Senza Sbarre - storia di un carcere aperto".

Il volume di recente pubblicazione è il racconto in prima persona dell'esperienza professionale della dottoressa Cosima Buccoliero, attuale Direttrice della Casa Circondariale di Torino "Lorusso e Cotugno", che, affiancata dalla giornalista del Sole 24 Ore Serena Uccello, ha inteso trasmettere al lettore il suo personale percorso a favore di una modalità inedita ed efficace di organizzazione e gestione carceraria.

Dalla quarta di copertina del libro:" Cosima Buccoliero è stata a lungo vicedirettrice e poi direttrice del carcere di Milano Bollate. Il suo può sembrare un lavoro duro, in cui freddezza e rigore sono i presupposti per avere tutto sotto controllo. Eppure il suo approccio è un altro. Quando ha dichiarato che gli ergastolani nel suo carcere hanno diritto a una camera singola, Buccoliero ha suscitato stupore in chi crede che oltre le sbarre non ci debba essere più speranza. Ma questa è la chiave del suo lavoro: accoglienza e umanità. Per lei il carcere è un microcosmo brulicante di vitalità. Ci sono i carcerati, il personale di sorveglianza e medico, i tanti volontari. E le loro famiglie. L'Ambrogino d'oro che ha ricevuto nel 2020 l'ha ottenuto grazie a questo modello virtuoso di prigione: per lei la pena detentiva deve mirare a un reinserimento e non ridursi alla sola punizione. La detenzione non deve perdere la sua funzione rieducativa, altrimenti diventa solo afflizione. Questo libro ci spiega perché"

Due, come detto,sono gli appuntamenti fossanesi: il primo alle ore 15, espressamente riservato agli ospiti del carcere di Fossano.

Insieme alle autrici intervengono Assuntina Di Rienzo, DIrettrice della struttura, Antonella Aragno, Responsabile dell'Area Educativa, Lorenzo Vanacore, Comandante della Polizia Penitenziaria, Ivana Tolardo, Assessore al Sociale e alla Cultura della Città di Fossano, MIchela Revellli, Garante dei detenuti della CIttà di Fossano e Bruno Mellano, Garante per la Regione Piemonte delle persone sottoposte a misure restrittive.

In seguito, alle ore 17,45, in collaborazione con la libreria Le Nuvole, si terrà un evento aperto al pubblico presso l'hostello Palazzo Federico Sacco, in via Cavour 33, con le autrici, Bruno Mellano, Assuntina DI Rienzo e Michela Revelli.