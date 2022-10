A Mondovì Sport-in rende l'attività sportiva accessibile alle persone con disabilità

Lo sport come veicolo perfetto di inclusione. E' nata con lo spirito di unire l'associazione Sport-In, presentata ufficialmente ieri sera, giovedì 20 ottobre, in sala Scimè, a Mondovì, da Cooperativa Caracol, ente capofila del progetto, rappresentata dalla presidente Elena Fenoglio e dal direttivo della neo associazione.

Creata nel 2022, con il sostegno di Fondazione CRC, il Lions Club Mondovì Monregalese, Fondazione CRT in collaborazione con numerosi partner, l'associazione si pone come obiettivo quello di offrire alle persone con qualsiasi tipo di disabilità (motoria, sensoriale, intellettiva) dai 6 anni in su, la possibilità di praticare attività sportiva, mettendo in evidenza le capacità psicomotoie di ognuno e offrendo progressivamente nuovi stimoli.

Una sfida aperta a tutto il territorio per eliminare le barriere che ancora ostacolano l'inclusività sportiva, grazie a molti partner tecnici ed associazioni, come Eleganza asd, Basket club Mondovì, Asd Merlese, la Pro Paschese e Shuren Dojo - Aikido Mondovì, con il patrocinio e la collaborazione del Comune, del CSSM e dell'Unione Montana Mondolè e delle valli Mongia Cevetta Langa Cebana e Alta Valle Bormida.

Le attività proposte inizieranno a partire dal 25 ottobre e includeranno: ginnastica ritmica, basket, pallapugno, aikido e laboratorio teatrale e di espressione corporea.

Solide le radici dell'associazione, il cui direttivo è composto da Pina Gonzalez, Marta Gregorio, Laura Fasciani e Federica Bo, grazie all'esperienza del progetto pluriennale SPORTABILITA’ e del progetto per l’innovazione sociale SPORTISSIMO che hanno fatto emergere la disponibilità e la sensibilità del territorio nel coltivare esperienze per favorire la pratica dell’inclusione come occasione di crescita e di promozione di un welfare territoriale generativo.

"Questo sforzo nasce dal lavoro che dal 2013 abbiamo iniziato come Cooperativa Caracol col Progetto Sportabilità con persone disabili di 15 anni in su." - spiega la presidente della neo associazione Pina Gonzalez - "Diventando ASD vogliamo aprire anche ai bambini e vorremmo contaminare positivamente le altre associazioni sportive dando spazio a queste persone che portano con sé altre competenze! Vogliamo abbattere barriere e dare loro la dignità che si meritano."

Il progetto ha ricevuto il plauso dell'amministrazione, rappresentata dall'assessore allo sport Alessandro Terreno e dal sindaco e presidente della Provicia, Luca Robaldo intervenuto con un video messaggio.

"Accolgo con immenso piacere la costituzione di questa Associazione, cui abbiamo lavorato con continuità fin dal precedente mandato. - ha detto Robaldo - "Ringrazio i protagonisti di questa iniziativa e l'Assessore Terreno per aver creduto anch'egli, come feci io durante il mandato da Assessore, nelle potenzialità di una Associazione di questo tipo. Per altri impegni non posso purtoppo essere fisicamente presente, ma rivolgo a tutti i voi il mio augurio per il proseguo di questo bellissimo e importante progetto".

"E' tra i momenti più emozionanti nei primi mesi di insediamento" - ha detto Terreno - "Per me è una grande soddisfazione circa quattro mesi da inizio mandato poter già dare il via a questa progettualità. Tocchiamo concretamente il tema dell’inclusione. E’ un progetto chiaro, senza fronzoli, si vuole aiutare le persone con disabilità a praticare attività sportiva."