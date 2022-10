Anche Cuneo si mobilita per la pace con l'iniziativa “Tacciano le armi. Negoziato subito!”

Erano circa duecento le persone che, nonostante la pioggia, sono scese in piazzetta Audifreddi a Cuneo per sollecitare misure per pace e disarmo.

“Tacciano le armi. Negoziato subito!”. Questo lo slogan lanciato in questi giorni dalla Rete nazionale “Pace e Disarmo" per chiedere che venga ridato ossigeno alle vie diplomatiche per la soluzione del conflitto in Ucraina e di tutte le guerre in corso.

Dopo la manifestazione in piazzetta Audifreddi, con l'intervento di don Renato Sacco, già coordinatore nazionale di Pax Christi e altri interventi liberi, il "Coordinamento Cuneo" ha consegnato in Prefettura l'appello della mobilitazione sottoscritto dai gruppi e dalle associazioni cuneesi che hanno aderito all'iniziativa con l’intento di dare continuità alla propria presa di posizione con la coerente ricerca quotidiana di percorsi di nonviolenza attiva alla portata di tutti, da attuare nelle relazioni individuali, di gruppo e associative.

Oltre a numerosi privati cittadini hanno sottoscritto l'appello: ACLI Cuneo, ACLI Piemonte, AIFO Liguria e Piemonte, ANFAA Cuneo ODV, ANPI provinciale Cuneo, Apice-Europa, Ariaperta, Ass.ne Comunità Papa Giovanni XXIII, Ass.ne Qui e là – Boves, Ass.ne Santos-Milani, CGIL Cuneo, Casa di accoglienza “Il sogno” di Don Benevelli – Cuneo – Service center ONLUS, Comm.ne Giustizia e pace – Diocesi di Cuneo e Fossano, Compartir giovane, Comunità di Mambre, Cooperativa Momo, Cuneo MIA, Cuneo per i Beni comuni, Cuneo Possibile, Emergency – Cuneo, Emmaus – Cuneo, Fridays for future – Cuneo, Gruppo “Oltre” – Vernante, Legambiente, Libera – Presidio di Cuneo, Lhi Balòs APS, LVIA, Menteinpace, MiCò APS, Movimento dei Focolari – Italia, Orizzonti di pace, Pro Natura – Cuneo, Rifondazione comunista, Sentieri di pace, Servas Italia, Sinistra Italiana, Tavolo delle Associazioni – Cuneo, Unione inquilini – Cuneo, Unione Popolare, Zaratan APS.