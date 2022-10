Caffè Letterario di Bra: l’inizio della 5ª stagione con Tiziana Ghiglioni è un successo

La straordinaria voce di Tiziana Ghiglioni ha ufficialmente aperto la 5ª stagione del Caffè Letterario di Bra.

La ‘First lady’ del jazz italiano è stata ospite giovedì 20 ottobre sul gruppo Facebook ‘Bra. Di tutto, di più’, regalando attimi di emozione a tutto il pubblico e ha registrato ascolti davvero ottimi.

Un turbinoso viaggio musicale in proficua dialettica con la giornalista Silvia Gullino, curatrice della manifestazione, pienamente soddisfatta della serata: “Ancora una volta il Caffè Letterario è stato cornice privilegiata di un evento che ha unito cultura, arte e amicizia. È stato un onore intervistare Tiziana Ghiglioni, un’artista di fama internazionale che abbiamo incontrato a Pollenzo nello studio Voice Dc Vocal Coaching, per merito della cara amica e cantante Daniela Caggiano, anche lei parte della grande famiglia del Caffè Letterario. Un immenso grazie va ad Enrico Sunda, perché il suo contributo è fondamentale per la realizzazione delle serate in modalità digitale”.

Nata a Savona il 25 ottobre del 1956, Tiziana Ghiglioni è molto apprezzata per le sue esecuzioni del repertorio jazzistico tradizionale; mostra una particolare predilezione per il free jazz, le contaminazioni e l’essere una donna nel mondo del jazz.

Tutto inizia alla fine degli anni ‘70 con la fortunata tournée di uno spettacolo tra Shakespeare e Duke Ellington con Giorgio Gaslini e Giorgio Albertazzi. Nel 1981 incide il suo primo disco ‘Lonely Woman’, seguito da altre incisioni di successo, che le guadagnano consensi di critica e di pubblico.

Ha lavorato con tutti i migliori jazzisti italiani, come Enrico Rava, Franco D’Andrea, Enrico Pieranunzi, Paolo Fresu, Roberto Gatto, Gianluigi Trovesi, Giancarlo Schiaffini. Con un musicista, in particolare, ha instaurato un profondo rapporto umano e musicale: il grande pianista e compositore afroamericano Mal Waldron, con cui si è esibita in tutta Italia e in Europa, quasi ripercorrendo i tempi in cui Waldron suonava con Billie Holiday.

In 35 anni di carriera, Tiziana Ghiglioni è stata protagonista di importanti tour nazionali e continentali, partecipando a tutti i più noti eventi del settore. Inoltre, è titolare della cattedra di canto jazz presso il conservatorio di Cuneo.

Numerosi i premi in bacheca, tra cui: Rai Jazz, Iseo Jazz, Positano Jazz e Italian Jazz Awards, oltre al conferimento nel 1994 della Targa Tenco come migliore interprete dei brani del cantautore. Ma non finisce qui. Nel 2007 e 2010 ha ricevuto due nomination come Best Jazz Singer agli Italian Jazz Awards - Luca Flores.

I suoi tratti distintivi? Voce incredibile, grinta impareggiabile e una grande disponibilità. La stessa che ha manifestato al Caffè Letterario, che sarà ancora online per tutta l’edizione 2022/23, in attesa di tornare a respirare un po’ di quella normalità e spensieratezza degli incontri dal vivo che sono mancati a causa della pandemia da Covid-19.