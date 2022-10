Forniture discontinue di Tachipirina e Nurofen anche nelle farmacie della Granda

Paracetamolo e ibuprofene. Si segnala una carenza di questi principi attivi anche nelle farmacie della Granda.

Lo conferma Massimo Mana, presidente di Federfarma provinciale e regionale: “Nessun allarmismo. Parliamo di una leggera carenza di tachipirina (paracetamolo, ndr) con le consegne che vanno e vengono, e di una carenza più marcata di Nurofen (ibuprofene, ndr) che perdura da luglio di quest'anno”.

Le difficoltà di approvvigionamento riguardano soprattutto le materie prime: vetri e bustine di alluminio. E poi si somma il fatto che spesso i consumi si spostano dall'uno all'altro, complice la crescita di richieste per raffreddori ed influenza.

“Nessun problema per pastiglie e compresse. Le forniture discontinue riguardano in particolare la Tachipirina e il Nurofen in sciroppo, ma per quest'ultimo è arrivata ieri una comunicazione che entro metà novembre dovrebbero aver risolto parte dei problemi”, conclude Mana.