I giovani consiglieri comunali del CCR di Saluzzo alla scoperta del municipio

Tour “a palazzo”, l’altro pomeriggio, per i 25 consiglieri del «Ccr – Consiglio comunale dei ragazzi» di Saluzzo.

Accompagnati dagli educatori e da Daniela Grande, responsabile del progetto per il municipio, il gruppo ha visitato gli uffici del Palazzo civico e incontrato funzionari e dirigenti. Al termine del giro, hanno conosciuto il sindaco Mauro Calderoni e gli esponenti della giunta comunale.

"L’obiettivo – spiegano gli organizzatori – è quello di permettere al Ccr di conoscere il funzionamento degli uffici del municipio e di incontrare il personale, per affrontare temi che potrebbero essere utili nello sviluppo del percorso sui diritti dei bambini e delle bambine che stiamo affrontando. Un’iniziativa che rientra in un più ampio percorso di educazione alla legalità e di avvicinamento alle istituzioni pubbliche rivolto alle giovani generazioni, intrapreso da tempo dall’Amministrazione Comunale".

I 25 “piccoli” consiglieri hanno visitato gli uffici Ragioneria, Polizia locale, Lavori pubblici e quello dello Staff del sindaco.

"Da anni investiamo energie nel percorso di crescita civica delle bambine e dei bambini del Ccr – dice il sindaco Mauro Calderoni – ed è stato interessante incontrarli, conoscerli e ascoltarli durante la loro visita in municipio. Un appuntamento che era diventato tradizionale e che ora abbiamo ripreso dopo il periodo Covid. Ci interessa il confronto con i piccoli saluzzesi, ascoltare le loro istanze e far si che non vedano il sindaco e la giunta come istituzioni distanti, ma vicine e pronte all’ascolto".