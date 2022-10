Lavori di riqualificazione energetica e bonus: consulenza gratuita con lo Sportello Energia Piemonte

Dopo un periodo di rodaggio, lo Sportello Energia Piemonte, attivato a dicembre 2021 grazie a una collaborazione tra la Regione Piemonte ed Environment Park e ai finanziamenti del progetto Europeo EUROPA H2020, è ormai entrato a regime.

Lo Sportello si propone come un nuovo servizio pubblico dedicato ai cittadini del territorio piemontese. Esso fornisce l’opportunità di usufruire di una consulenza gratuita finalizzata a rispondere a domande e dubbi dei proprietari di immobili che vogliano affrontare lavori di riqualificazione energetica della loro casa. Lo Sportello li può supportare a chiarire aspetti tecnici e finanziari legati all’attuazione dell’intervento, ad avviare il loro progetto e ad affrontare con i giusti strumenti informativi il mercato della ristrutturazione edilizia, per ottenere un maggiore risparmio energetico e un più rapido ritorno del loro investimento.

In un momento quanto mai critico per i costi connessi ai consumi energetici, l’esigenza di riqualificare il parco immobiliare del nostro territorio è diventata ancora più pressante. Per questo l’attività dello Sportello può divenire uno strumento essenziale al servizio dei cittadini.

Le opportunità di incentivazione nazionali che consentono di coprire la totalità o la buona parte dei costi necessari alla riqualificazione energetica degli edifici privati sono oggi numerose. Tuttavia, sono anche molteplici le difficoltà che un proprietario può trovarsi a dover affrontare per riuscire a realizzare tali opere. Difficoltà nell’interpretazione delle norme e dei meccanismi incentivanti, nell’individuazione di professionisti o di operatori di mercato che possano progettare o realizzare gli interventi, nella preventivazione dell’investimento necessario, per fare solo alcuni esempi.

Lo Sportello Energia opera grazie a un portale web attraverso il quale è possibile avere accesso a un servizio di consulenza gratuita personalizzata utile a comprendere da subito se si può accedere al Bonus 110%, e, successivamente, a trovare informazioni necessarie per districarsi nella burocrazia della procedura e ad individuare la migliore soluzione per il proprio caso. Lo Sportello Energia Piemonte è raggiungibile all’indirizzo www.sportelloenergia.envipark.com.

Il portale è attivo online ed è possibile anche interagire via mail o telefono, mentre per casi particolari sono attivabili incontri di consulenza personali in uffici dedicati. Lo Sportello è a disposizione per la verifica dei requisiti e dei progetti, studi di fattibilità, chiarimenti legislativi e procedurali, supporto per l’accesso agli incentivi e nella ricerca di fornitori affidabili, valutazione della migliore offerta ricevuta dalle imprese di riqualificazione, attività di monitoraggio.