Le medie di Ceresole d'Alba in gita d'istruzione con la Protezione Civile

Egregio Direttore,

lunedì 17 ottobre si è tenuta la gita d'istruzione che ha coinvolto le classi della scuola “media” di Ceresole d'Alba. Organizzata dal gruppo di Protezione civile di Ceresole in collaborazione con i referenti scolastici e il Coordinamento di Protezione civile di Fossano, l'iniziativa ha visto il concorso di un folto gruppo di volontari, che hanno spiegato ai ragazzi i compiti della Protezione civile ed hanno mostrato loro i mezzi e le attrezzature in dotazione al Coordinamento. Pronti ad intervenire in caso di calamità, veicoli speciali e strumenti all'avanguardia hanno catturato l'attenzione dei partecipanti mentre i volontari ne illustravano uso e funzionamento. Ha accompagnato la manifestazione un apprezzato rinfresco offerto dal Coordinamento.

Ci preme sottolineare che è stata la collaborazione di tutti i soggetti interessati a rendere possibile l'evento: i volontari di Protezione civile di Ceresole e di tutti gli altri gruppi intervenuti per l'occasione, i dirigenti del Coordinamento di Fossano, i responsabili della scuola con i docenti accompagnatori ed imprese, banche e attività di Ceresole, il cui contributo economico ha permesso di coprire le spese del trasporto in autobus.

Per l'Associazione Protezione civile di Ceresole d'Alba OdV,

il Presidente

Bai Flavio