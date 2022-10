Nella collegiata di Revello il concerto in ricordo di Mario Frandino

Martedì 1° Novembre, alle ore 17, la Collegiata di Revello ospiterà il “Concerto in ricordo di Mario Frandino”.

L'evento è organizzato dall’Associazione culturale A.S.A.R. - Amici della Storia e dell’Arte di Revello - che da molti anni si impegna per la valorizzazione e la promozione del territorio revellese, e di cui l'ingegnere Mario Frandino, recentemente scomparso, faceva parte in qualità di Socio. Alla sua figura di imprenditore saggio e illuminato si è, infatti, sempre affiancata una grande passione e attenzione per la cultura. Una sensibilità, la sua, che si è manifestata verso ogni forma intelligente di espressione del sapere, tra arte, musica, storia e letteratura.

Per ricordarne il suo ruolo attivo e importante per l'A.S.A.R., e anche per il territorio del Saluzzese, il Presidente dell’Associazione, l'architetto Paolo Pejrone, intende dedicargli un concerto d’organo in sua memoria. Saranno eseguiti brani di Johan Sebastian Bach e Wolfgang Amadeus Mozart dall'organista Elia Carletto.