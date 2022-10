PNRR e assunzioni nei piccoli comuni, UNCEM chiede nuove risorse per comunità montane e unioni

"I Comuni beneficiari di progetti PNRR potranno assumere. E le assunzioni saranno solo a tempo determinato: vuol dire che finiti i progetti, la persona formata se ne dovrà andare. È una assurdità che da tempo chiediamo ai Ministeri competenti di sanare".



Lo afferma Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem. Che chiede sì assunzioni, ma non a tempo determinato: "Finora vi è stata una sola finestra di richiesta di personale, a inizio 2022. Ne servono altre e servono altre risorse. O meglio, si permetta intanto ai Comuni di sbloccare spazi assunzionali e risorse che ci sono accantonate. E la possibilità di assunzioni deve riguardare anche le Unioni montane e le Comunità montane beneficiari di progetti PNRR, come le Green Communities".



"Si continua infatti a imperniare il modello di sviluppo locale sul singolo campanile, non dando seguito alla legge 158 che dice che i Comuni piccoli, gli investimenti e la pianificazione, anche quella di personale, la fanno insieme - continua Bussone - . Solo insieme i Comuni piccoli e grandi si salvano e vincono. Anche con adeguato personale da assumere, a tempo indeterminato, per i Comuni che lavorano insieme. Al posto di dire che i piccoli Comuni sono inutili e vanno cancellati, si pensi ad agevolare percorsi di lavoro insieme, che la vigente legge nazionale già sancisce come indispensabile".