Roccaforte Mondovì festeggia i 120 anni della Societò Operaria di mutuo soccorso

Una storia lunga 120 anni quella della Società Operaria di Roccaforte Mondovì che, questo fine settimana, celebrerà l'importante traguardo con diversi appuntamenti.

"L'evento celebrativo dei 120 anni (che si chiama "Radici e Ali. Storie di rinascita e di futuro") arriva alla fine di due percorsi molto importanti.- spiega il presidente della Soms Francesco Vivalda - "Il primo è chiaramente quello del flusso storico: fatto di contesti, occasioni, riuscite, fallimenti, forze e fragilità, ma anche e soprattutto di persone che hanno traghettato questo incredibile patrimonio fino ad oggi, lasciandoci un dono, un seme dal valore inestimabile di cui oggi più che mai siamo chiamati a prenderci cura, per (provare a) creare i presupposti per una comunità che abbia un senso compiuto per tutte e tutti quelle/i che abitano e frequentano questo territorio."

"Il secondo, - prosegue Vivalda - seppur molto più breve se confrontato al primo, è quello che negli ultimi due anni, ha portato alla nascita di un interesse generale da parte della comunità e che, aldilà di (o forse proprio grazie a) tutte le difficoltà, in paese ha acceso l'ingrediente fondamentale che sta dietro a questo tipo di movimenti: la passione.

Senza passione non ci sarebbe coinvolgimento, appartenenza. E così, come alla base di questo progetto nato 120 anni fa, anche oggi è la passione che smuove le persone. La passione è per l'Altro in generale, perché l'agire delle Società di Mutuo Soccorso si basava esattamente su questo: dare la possibilità ad ognuno di essere visto, di poter avere un luogo siciro in cui sentirsi a casa e di sapere che, insieme agli altri, ognuno vale più di sé stesso. Oggi, in un periodo in cui necessità e bisogni di socialità stanno diventando e diventeranno sempre di più evidenti. La società è di tutte e tutti, e l'unico modo per "rinascere", è farlo insieme. È proprio questo l'aspetto più affascinante ed emozionante di questo tipo di realtà, che chiunque tu sia, se ci credi, puoi dare il tuo contributo concreto".

Un percorso di rinascita quello della Società operaia roccafortese il cui consiglio di amministrazione è composto da (in ordine alfabetico): Andrea Vivalda, Francesco Vivalda (presidente), Gianpiero Lanza, Katia Dho (tesoriera), Manuela Taricco (vice-presidente), Riccardo Somà e Rosalba Dho (segretaria).