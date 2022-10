Svelati i finalisti del premio "Il Gigante della Langhe"

Venerdì 14 ottobre e sabato 15 ottobre la Giuria Tecnica del Premio si è riunita a Cortemilia, presso l’ufficio della Segreteria organizzativa del Premio che ha sede nei locali della Biblioteca Civica ‘Michele Ferrero’, per scegliere i libri finalisti della Sezione narrativa e il libro vincitore assoluto della Sezione Libro Illustrato della XXI edizione.

L’occasione costituisce sempre un momento di confronto preziosissimo tra i componenti della Giuria che hanno il compito di scegliere tra i sempre più numerosi libri proposti dalle case editrici. Quest’anno è stato raggiunto un numero altissimo di candidature, ben 151 sono stati i libri in concorso, la migliore produzione che le case editrici italiane specializzate in letteratura per ragazzi hanno editato da maggio 2021 a maggio 2022.

Da una rosa di possibili finalisti la Giuria della Sezione Narrativa Premio Eugenio Pintore – composta da Francesco Langella (Presidente), Rosella Picech, don Antonio Rizzolo, Valeria Pelle, Andrea Franchello – ha individuato per la preziosità dello stile narrativo, per i temi trattati:

per la fascia di età 8 – 10 anni:

‘Il violino di Filo’ di Matteo Grimaldi, Giunti Editore

‘Il Senzacoda’ di Loredana Lipperini, Salani Editore

Per la fascia di età 11 – 14 anni:

‘La linea che separa le cose’ di Davide Calì, Mondadori Editore

‘Negli occhi di Luna, i falò’ di Luigi Dal Cin, Rizzoli

I libri finalisti ora verranno inviati ai tantissimi gruppi di lettura di tutta Italia della sua Giuria dei ragazzi, sempre più entusiasta e desiderosa di leggere. ‘C’è fame di lettura di qualità – dicono le curatrici del Premio Donatella Murtas e Roberta Cenci – e la scelta della Giuria ha sempre garantito questo aspetto. Inoltre il Gigante promuove la lettura come momento piacevole, divertente, arricchente, speciale. Mai faticoso e noioso. E questo è un modo di porsi nei confronti dei ragazzi che si è dimostrato vincente. Abbiamo ricevuto tantissime email di adesione da parte di insegnanti che aspettano questo momento della nomina dei finalisti come un momento magico, un appuntamento speciale’.

Un numero da record assoluto quello dei lettori di questa edizione che supera i 5000 iscritti. Cortemilia è la capitale italiana della promozione della lettura per ragazzi.

La Giuria della Sezione Libro Illustrato – composta da Cinzia Ghigliano (Presidente), Francesco Langella, Rosella Picech, Sergio Noberini, Marco Martis e Donatella Murtas - ha scelto come vincitore assoluto del Premio Emanuele Luzzati per l’illustrazione il libro ‘Il viaggio di Madì’ per le illustrazioni di Anna Curti che nella loro poesia, tratto delicato e d’incanto, sono affiancate ai testi di Sara Marconi dando vita ad un libro di grande suggestione pubblicato da Lapis Edizioni.

A queste due sezioni si unisce la Seconda sezione, quella del Racconto dei ragazzi, da cui il Premio ha preso vita.

Dedicata a dar voce ed attenzione alla narrazione ‘in prima persona, non banale del territorio dell’Alta Langa – ricordano le curatrici’ ogni anno propone un titolo ispiratore da cui i ragazzi delle scuole Primarie dell’Alta Langa, della Langa Astigiana traggono spunto per scrivere i loro brevi racconti. Il racconto selezionato verrà illustrato e stampato e farà parte della collana ‘Le nuove favole’.

Il titolo ispiratore della XXI edizione è ‘"Acqua che scorre, acqua che resta. Canali, rii, torrenti, pozzi e sorgenti delle colline terrazzate”. Con questo titolo il Premio si ripropone di attivare delle riflessioni importanti sulla risorsa acqua, sempre più preziosa, dando attenzione ai saperi tradizionali che per secoli hanno saputo gestire la sua presenza sul territorio. Per iscriversi alla Seconda Sezione scrivere a info@gigantedellelanghe.it entro la fine di ottobre.

‘La XXI edizione del Premio – dicono Roberto Bodrito Sindaco del Comune di Cortemilia e Presidente dell’Unione Montana Alta Langa insieme a Giovanni Destefanis Consigliere delegato alla Cultura del Comune di Cortemilia – sarà un ulteriore momento di crescita per la valorizzazione culturale, paesaggistica e turistica di Cortemilia e dell’Alta Langa, tre aspetti vincenti per il futuro’.

La Cerimonia di Premiazione e la Settimana del gigante che per questa XXI edizione saranno un appuntamento prezioso ricco di proposte teatrali, incontri con gli autori, esposizioni, si terranno a fine marzo 2023 a Cortemilia e coinvolgeranno altri Comuni del territorio.