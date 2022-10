E' morto l'ultimo partigiano di Boves. Domani le esequie di Natalino Macario

E' morto l'ultimo testimone e partigiano di Boves, Natalino Macario, deceduto nella giornata di ieri a 98 anni. Presidente della locale sezione dell'ANPI, era una figura importantissima nella città di Boves, Medaglia d'oro al Valor Civile.

Alle 18.45 si terrà la recita del Rosario nella Chiesa di San Bartolomeo. Qui, domani 22 ottobre, alle 16.15 verranno celebrati i funerali.

Grande il cordoglio dell'amministrazione e della popolazione tutta. L'assessora Enrica di Ielsi lo ha ricordato in un post su Facebook: "una notizia tristissima... tanti i ricordi, tanti i tuoi insegnamenti... era sempre un immenso piacere parlare della Resistenza con te, ascoltare i tuoi vissuti... ci hai regalato forti emozioni e grandi testimonianze... quella volta in cui hai raccontato ai ragazzi della scuola media della tua cattura proprio a pochi passi dal cortile in cui loro giocano... i tuoi messaggi in occasione del 25 aprile o 19 settembre... ma più di tutti porterò nel cuore il tuo abbraccio con Kurt Bergmaier sul sagrato della chiesa in occasione delle celebrazioni del 19 settembre e il viaggio a Roma per portare la tua testimonianza diretta, un commosso Enrico Mentana che si alza in piedi e inizia ad applaudirti! Mi emoziono ancora adesso solo a pensarci! Caro Natalino posso solo dirti GRAZIE!".

Cordoglio e un grande grazie anche da parte di Ughetta Biancotto, ex presidente provinciale ANPI. Ma il cordoglio è di tutta la città, dove Macario era figura di riferimento, testimone di un periodo di cui era memoria storica fondamentale.