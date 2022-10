Furti in serie ai supermercati: il presunto ladro segnava i prodotti sulla lista della spesa

Nel maggio 2021 i Carabinieri di Borgo San Dalmazzo ricevettero una richiesta di pronto intervento da parte della responsabile del punto vendita Penny Market, a seguito di un furto che verosimilmente si stava consumando all’interno del supermercato.

Al loro arrivo, la donna indicò come autore di reato un cittadino extracomunitario di origini marocchine, K.E.S., che, con uno zaino sulle spalle, era già uscito dal market e stava dirigendosi verso Cuneo. I militari, come spiegato in aula, insospettiti dall’atteggiamento reticente assunto dall’uomo, procedettero con il controllo e la perquisizione personale, trovando 40 flaconi di shampoo nello zaino per un valore di poco più di 100 euro e una lista di prodotti. “Ci siamo poi fatti condurre al suo domicilio -ha riferito al giudice il maresciallo Barbabella- all’inizio ci ha fornito gli indirizzi sbagliati, ma poi ci ha condotti nella sua monocamera a Cuneo. All’interno dell’armadio, in cui teneva abiti e documenti, abbiamo trovato 785 euro di prodotti per l’igiene intima e alimentari”.

Le indagini portarono a scoprire che quella merce sarebbe stata rubata in altri supermercati. Contattati i responsabili dei negozi che avevano denunciato furti e attraverso controlli incrociati di inventari e confronti di codici a barre tra la merce trovata e quella sparita, i Carabinieri la restituirono.

K.E.S, rinviato a giudizio al tribunale di Cuneo con le accuse di furto aggravato e ricettazione, assistito dall’avvocato Giulia Dadone, disse alle autorità che la casa sarebbe stata occupata anche da un altro. Ascoltata come testimone in aula, la responsabile del punto vendita Penny Market, che ha riferito di aver visto K.E.S., dopo essere stata avvisata dalla cassiera, mettere nello zaino la merce che poi le fu restituita dai Carabinieri. Il riconoscimento della refurtiva da parte della direttrice è avvenuto tramite il codice a barre dei prodotti e il controllo incrociato dell’inventario. A confermare la testimonianza della responsabile, anche la cassiera: “Ho visto K.E.S. inserire nello zaino gli shampoo. Poi, quando è venuto in cassa, ha pagato solo un succo di frutta”.

I Carabinieri, nel 2021, convocarono in caserma anche altri due responsabili di supermercati di Borgo per il riconoscimento della merce che presumibilmente gli sarebbe stata sottratta dal negozio e rinvenuta a casa dell’imputato. Presenti in aula come testimoni, uno di riferì al giudice di aver denunciato il furto di 20 confezioni di caffè per un valore di circa 126 euro e l’altro per 17 dopo barba.

A febbraio prossimo il prosieguo.