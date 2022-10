Mise in vendita online una cameretta a 600 euro e gliene estorsero 2500, due condanne

Mise in vendita online per 600 euro la cameretta del figlio ma finì per ritrovarsi vittima di un’estorsione. Questo quanto accaduto ad un cuneese, il signor F., che denunciò l’accaduto al tribunale di Cuneo.

Le indagini condotte dalla Procura portarono all’individuazione dei responsabili, tre uomini residenti i Veneto, C.G., M.T. e M.K., rinviati a giudizio con le accuse di estorsione e indebito utilizzo di carta di credito. Il signor F. ha spiegato al giudice che dopo aver messo online l’annuncio della cameretta fu contattato da un signore che gli chiese di poter pagare con il bancomat. “Gli risposi di no - ha riferito il cuneese-. Gli dissi che volevo i contanti e chiudemmo la chiamata”.



Dopo quella chiamata, la vittima ne ricevette un’altra: “Mi passò la moglie, che mi disse di aver davvero bisogno della cameretta e che avendo degli amici a Cuneo qualcuno avrebbe potuto venire a ritirarla. Ho comunque rifiutato perché avrebbero sempre pagato con il bancomat. Mi telefonò di nuovo, dicendomi che avevo offeso la signora. Ma non è vero. Mi disse che sarebbe arrivato e che avrebbe spaccato le ossa a me e la mia famiglia se non gli avessi venduto la camera. Aggiunse anche che sapeva dove abitavo. Io mi sono impaurito e sono andato al bancomat. Seguendo i numeri che mi stava dettando, non sono esperto di queste cose, gli ho fatto cinque volte una ricarica alla carta prepagata per un totale di 2500 euro. Continuava a dirmi che prima avrebbe effettuato una ricarica da 500 euro e poi una da 100 ma insisteva sul fatto che quella da 500 euro non era andata e buon fine, e me l'ha fatta ripetere 5 volte”.

L’autore delle telefonate minatorie è stato indentificato in C.G., accusato dal complice M.K; mentre M.T. è stato ritenuto estraneo ai fatti. Il giudice ha condannato C.G. per estorsione e utilizzo indebito della carta di credito a 3 anni e 6 mesi di reclusione; assolti dall’accusa di estorsione M.T. e M.K. Quest’ultimo è stato condannato a 4 mesi di reclusione e al pagamento di 7mila 500 euro di multa.