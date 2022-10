Perché, a volte, abbiamo la sensazione di parlare, ma non essere compresi? Oppure che le persone che ci sono vicine, a casa o al lavoro, non ci ascoltino davvero?

La sensazione è sconfortante, ma la soluzione è semplice. Sabato 29 ottobre alle 9.30 prenderà il via il primo di 7 incontri del corso “Comunicare in modo efficace con la PNL”, tenuto dalla dottoressa Maria Marengo.

L’appuntamento è nella Casa del Quartiere Donatello, in via Augusto Rostagni a Cuneo.

Durante le 7 lezioni (dalle 9.30 alle 12.30 a sabati alterni) la dottoressa Maria Marengo, trainer in Programmazione Neuro Linguistica, illustrerà questa disciplina, mostrando ai corsisti come possa, davvero, rivoluzionare le nostre vite.

In che modo? Aiutandoci a prendere coscienza dell’importanza del nostro linguaggio e imparare a comunicare al meglio.

La docente sottolinea: «La Programmazione Neuro Linguistica è un metodo accessibile a tutti ed estremamente efficace per migliorare la comunicazione di tutti i giorni. Non occorre una formazione scolastica specifica, ma solo la voglia di apprendere, di comunicare in modo efficace nelle diverse situazioni in cui ci troviamo e a seconda dell’interlocutore che abbiamo di fronte. I benefici che si traggono dall’applicazione di questa tecnica sono tangibili subito e hanno risvolti positivi in ogni ambito: a casa, al lavoro o nella ricerca di un impiego, con gli amici, nel tempo libero. E non proveremo più la sgradevole sensazione di non essere compresi o ascoltati!».



Il corso inizierà sabato 29 ottobre, a settimane alterne, dalle 9.30 alle 12.30, per un totale di 21 ore, suddivise in 7 lezioni.

Al termine potrà essere rilasciato un attestato di frequenza.

Per informazioni: 338/76.10.084; info@mariamarengo.it.