Quando si parla dell'impianto di illuminazione bisognerebbe ricordare che a volte è uno degli aspetti che riguarda le detrazioni fiscali che risultano importanti. Anche per questi interventi in quanto dobbiamo essere consapevoli del fatto che è necessario in alcuni casi installare un nuovo impianto di illuminazione un momento in cui c'è prestiamo a fare una ristrutturazione edilizia all'interno della nostra abitazione perché ovviamente dovremmo parlare con gli esperti che ci aiuteranno a capire come assicurarci risparmio energetico oltre che appunto una detrazione fiscale perché sono cose continuamente in cambiamento dal punto di vista legislativo e quindi conviene rimanere aggiornati.

Giusto per fare un esempio qualche anno fa c'era stata una legge di bilancio e ci riferiamo al 2018 che aveva stabilito che la detrazione fiscale sarebbe stata del 50% con un massimo di €96000

Tra gli interventi che erano stati messi nella lista facevano parte anche la sostituzione o l'installazione di un impianto di illuminazione.

Chiaramente andare a conseguire il risparmio energetico con questo impianto può avvenire anche senza dover realizzare opere edilizie perché l'importante è avere la documentazione che può dimostrare il risparmio energetico che si è conseguito.

Quindi in definitiva, in quel caso per poter beneficiare della detrazione per quanto riguarda l'illuminazione, sarà necessario installare impianti che danno un risparmio minimo di 50 Lumen watt.

Ma per quanto riguarda la cifra economica l'importo massimo di detrazione era di €10000 per gli apparecchi gli impianti di illuminazione a led .Ma ricordiamoci che in quel caso o altre all'impianto di illuminazione in se venivano elencate anche altre spese sostenute per le quali si poteva ottenere una detrazione cioè ci riferiamo alla progettazione, trasporto, montaggio e posa in opera dell'impianto stesso ed erano anche comprese le spese di urbanizzazione primaria e secondaria, oltre le perizie che servivano per ottenere nel quali casi le autorizzazioni al lavoro.

L'importanza dell'illuminazione legata al risparmio energetico

Sappiamo come spesso una ristrutturazione fatta per migliorare la casa e per conseguire un risparmio energetico sotto tanti punti di vista è una delle cose utili per ottenere il proprio impianto di illuminazione

Quindi in quei casi grazie alle detrazioni sarà possibile mettere a norma l'impianto che dovrà rispondere le norme vigenti e alle leggi.

Inoltre in questi giorni si potranno ottenere un risparmio sui consumi avendo una Migliore valutazione dell' immobile.

Oltre al fatto che bisogna considerare che così come gli esperti suggeriscono un impianto di illuminazione realizzato con tecnologie moderne come quelle a Led può ridurre l'inquinamento ambientale all'interno della propria abitazione con tutte le conseguenze positive che possiamo immaginare.

In definitiva possiamo concludere che ottenere un risparmio energetico su illuminazione a capitano della ristrutturazione è una buona idea ed è un punto da tenere in considerazione quando andiamo a progettare perché grazie un progetto nuovo si possono anche studiare e disporre le luci in maniera tale da offrire un'illuminazione più consistente in ambienti che fino ad allora erano stati poco luminosi.

Veramente per avere informazioni più dettagliate sulle lezioni bisogna chiedere agli esperti che conoscono le applicazioni delle leggi e ne seguono i cambiamenti.