Lo Spaccio Freschi Biraghi di Cavallermaggiore apre le porte al Natale con tante offerte speciali

Lo Spaccio Freschi Biraghi di Via Cuneo 1 a Cavallermaggiore, situato di fianco alla sede della nota azienda piemontese guidata da Anna e Bruno Biraghi, anticipa il Natale promuovendo tante offerte speciali su una vasta gamma di prodotti Biraghi e altri articoli selezionati.

In occasione della promozione “Ottobre Eccezionale”, da mercoledì 12 ottobre a martedì 1° novembre 2022, saranno più di 70 gli articoli in promozione e si potranno prenotare i cesti di Natale a prezzo scontato, ritirandoli poi a dicembre in concomitanza con le festività natalizie. Cinque i tagli delle confezioni al prezzo finale di 9.90, 15, 20, 25 e 30 euro.

Tra i protagonisti dell’“Ottobre Eccezionale” ci saranno molti prodotti Biraghi in promozione, dai Biraghini al Gorgonzola Dop fino al Pecorino Etico Solidale, nato a seguito dell’accordo dell’Azienda con Coldiretti Sardegna. Ci sarà in promozione anche la Gran Ricotta Super Cremosa, prodotta con latte 100% italiano, più gustosa e più cremosa rispetto alla ricotta tradizionale.

Presenti anche gli esclusivi Panettoni e Pandori artigianali prodotti con il Burro Selezione Osvaldo Biraghi sfornati freschi il 4 ottobre.

All’interno del negozio, oltre a una selezione di prodotti d’eccellenza del territorio, si trova uno spazio dedicato ai prodotti lattiero caseari caratterizzati dal logo “Piemunto”, l'iniziativa promossa dalla Regione Piemonte per valorizzare il latte Piemontese.

Lo Spaccio Freschi Biraghi, rinnovato completamente nell’aprile 2017, è da sempre un punto di riferimento per i consumatori grazie alla sua proposta di prodotti sani e genuini.

Queste promozioni eccezionali sono anche l’occasione per lanciare il progetto “Famiglia Biraghi”, a cui ci si può iscrivere cliccando qui e sul sito www.biraghi.it ; per usufruire di molti vantaggi, l’utente potrà scaricare buoni sconto, disporre di contenuti dedicati come videoricette e partecipare a ricchi concorsi a premio.

La Biraghi, da sempre orientata al servizio offerto ai propri consumatori, con questo nuovo programma di fidelizzazione del cliente, continua a mostrarsi molto attenta alle esigenze dei propri clienti, con l’obiettivo di soddisfare i loro bisogni ed instaurare un rapporto più diretto.

Orari di apertura Spaccio Freschi Biraghi:

Tutti i giorni 09:00 – 12:00 / 14:30 – 19. Chiuso il Lunedì mattina.