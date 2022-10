RC auto: cosa copre e quali garanzie aggiuntive considerare

Iniziamo con il chiarire un punto essenziale: scegliere l’assicurazione auto è un atto di adesione ad un obbligo di legge che non può essere eluso seppur, purtroppo, l’argomento non è ancora dato per scontato poiché in Italia si assiste, pur con dati migliorativi, alla circolazione di un certo numero di veicoli privi di copertura assicurativa.

Dando per scontato che si spera in un progressivo miglioramento ulteriore, se non ad una sparizione del fenomeno elusivo, iniziamo col dire che la RC auto serve a tutelare sia l’automobilista contraente che l’eventuale persona coinvolta in un sinistro a causa del veicolo “de quo”.

In sintesi di che si tratta? È un contratto inerente al settore delle Assicurazioni con un nome semplice e chiaro che è Polizza Responsabilità Civile auto avente ad oggetto la tutela civile dell’automobilista.

La guida, ma anche un evento che non riguardi la guida, poniamo il caso di un incendio che parta dal veicolo e coinvolga terzi veicoli o persone e cose estranee, può porre in serio rischio economico il guidatore.

Con questa polizza di assicurazione auto attiva, i danni eventuali non saranno caricati sulla persona contraente, ma sul contratto stesso che potrà, nella permanenza delle condizioni firmate e delle varie clausole, risarcire il danneggiato senza investire il contraente medesimo.

Per queste ragioni esiste un obbligo di legge, ma esiste anche una diffusa giurisprudenza in merito a questo obbligo, poiché la quantità di contenziosi che sono originati dal fatto stesso di possedere un veicolo e di utilizzarlo in qualsiasi caso ha legali con cause laboriose ed analisi giurisprudenziali ben lungi dall’essere definitive.

Parliamo di utilizzo anche qualora un ipotetico veicolo a motore ruotato crei situazioni di pericolo da fermo, da parcheggiato.

La Rc auto di Allianz Direct è semplice e chiara: basta andare sul sito dedicato ed inserire i dati nei campi richiesti per visionare un preventivo online.

In questo caso si può salvare il preventivo online prodotto dal cliente medesimo: basta inserire la targa del veicolo e la propria data di nascita e calcolare l’assicurazione Auto, salvare il preventivo ed eseguire il pagamento del premio.

Chiaramente la RC auto obbligatoria per legge non copre una serie di altre garanzie e necessità, per lo meno in alcune zone geografiche lo sono, che potrebbero essere coperte da un contratto di polizza più strutturato e più complesso. La qual cosa, sul già menzionato sito di Allianz Direct, è assolutamente possibile ed ugualmente facile poiché il sito espone anche delle griglie contrattuali alternative ove vengano affiancate al contratto basico di RC auto obbligatoria una assicurazione auto con garanzie aggiuntive personalizzate.

Ce ne sono varie possibili, ma alcune sono consigliate, come ad esempio la garanzia atti vandalici e danneggiamenti per proteggere il veicolo dal fastidioso vandalismo o danni occorsi durante manifestazioni politiche.

La garanzia cristalli, inoltre, sempre più utile e consigliabile sia per motivi climatici sia perché la grande quantità di veicoli in circolazione nel settore trasporti, facilmente, porta a problemi incidentali di danneggiamento dei cristalli auto.

Una scheggiatura, una “ragnatela” creata da un sassolino o da un oggetto schizzato da un altro veicolo è un danno da riparare con spese non piccole.

Con questa garanzia, il cliente è coperto da questi rischi e si potrà recare in un centro convenzionato al fine di riparare i vetri dell’auto (lunotto termico, parabrezza, vetri laterali) o sostituire gli stessi direttamente e senza aggravi ad personam.

Non ultima, la ben nota Furto Incendio: riguarda eventi infausti e sfavorevoli dolosi o colposi che compromettano il veicolo nella sua interezza con costi facilmente immaginabili che la garanzia aggiuntiva copre ed attutisce.