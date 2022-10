A San Damiano Macra torna la 35ª Festa dell’Autunno

Al via a San Damiano Macra la 35ª Festa dell'autunno –“Fiero di quatre” che si svolgerà il 21-22-23 ottobre.

Si parte la sera di venerdì 21 ottobre alle ore 21 con la proiezione del film documentario «Chiamo, nessuno risponde. Elva, la montagna, un montanaro» realizzato dal giornalista, autore e regista Davide Demichelis di Torino. Il protagonista e montanaro per scelta è Franco Baudino, 73 anni vissuti nella conca di Elva, che racconta il suo amore per la montagna e la sua gente - presso il Salone Parrocchiale.

Sabato 22 ottobre alle ore 21 torna nella sua 30° edizione l’incontro corale “Chanto l’outoun” organizzato dal Gruppo Corale La Reis di San Damiano M. che ospiterà il Coro Valsella di Borgo Valsugana (TN) - presso la Chiesa parrocchiale di San Damiano Macra.

Domenica 23 ottobre la 35ª Festa dell'autunno –“Fiero di quatre” dalle ore 9.00 e per tutta la giornata propone la mostra mercato dei prodotti locali della tradizione montanara in Piazza Caduti. Sempre alle ore 9.00 la partenza da Piazza Caduti della pedalata goliardica autogestita non competitiva da San Damiano al Colle Birrone, con tre punti ristoro lungo il tracciato: a Pagliero 4km D+ 400m, al Campo della Quercia 8km D+ 600m e al Colle Birrone 12km D+ 1000m

Non è obbligatorio arrivare al Colle Birrone e nel pacco gara da 10€ troverete una maglietta dell’evento, un buono consumazione alla festa e tre ristori sul percorso.

(info Antonio 3381164313 e per affitto E-Bike 3791789427 Valentina)

Alle ore 9.30 sempre dalla piazza, partenza per la passeggiata e visita alla chiesa di Pagliero “Sulle tracce degli Zabreri" – rientro alle ore 12.00 per il pranzo - dislivello m250 (info Dino 3476780852)

Ore 11.15 la S. Messa sarà animata dal Coro Valsella di Borgo Valsugana (TN) e a seguire alle ore 12.30 il “Pranzo d’autunno” nei locali riscaldati presso gli impianti sportivi. Dalle ore 15.00 musiche e balli occitani con i QuBa Libre sotto il Pellerin e per tutto il pomeriggio intrattenimento per grandi e bambini con: Grisulandia a cura dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari; dimostrazione di Falconeria a cura di “Venti di Eventi” e “Falconeria Fantaparco”; didattica e volo dei rapaci per conoscerete meglio gufi ,falchi, poiane e avvoltoi; spettacolo con cavalli Merens a cura dell’allevamento de Roquebrune e giri in carrozza per i più piccini.

Naturalmente non mancheranno mundaj (caldarroste) e vin brulè per tutti presso gli impianti sportivi. Info prolocosandamianomacra@gmail.com – Instagram e Facebook Proloco San Damiano Macra.