Aspettando Halloween nei musei di Bra

In attesa della notte più paurosa dell'anno tutti i ragazzi sono invitati a mettere alla prova il proprio coraggio partecipando alle diverse iniziative organizzate dai musei di Bra. Si comincia dal Museo del Giocattolo, dove domenica 30 ottobre 2022 si svolgeranno visite guidate seguite da laboratori ludici in cui si realizzeranno originali mostruosità per la notte di Halloween.

Nella mattinata sono previste visite guidate alle 10, alle 11 e alle 11,50 (di queste solo l’appuntamento delle 11 sarà seguito dal laboratorio). Nel pomeriggio visita e laboratorio alle 14,30, 15,30 e 16,30. Potranno partecipare gruppi non superiori ai 25 componenti con la necessaria presenza di un adulto di riferimento per ogni bambino. L’ingresso costa 5 euro per ogni adulto, gratuito per i bambini. Prenotazione necessaria al numero 0172-430185 o via mail a turismo@comune.bra.cn.it (esclusivamente la domenica è possibile chiamare il 335-5912819).

Al Museo di Storia Naturale “Craveri”, invece, i bambini dai 5 ai 12 anni andranno alla scoperta degli “spaventosi” animali della notte. Le visite inizieranno alle 16,30. Al termine delle attività bambini e genitori potranno prendere parte a una castagnata. È gradita per i più piccoli la partecipazione in costume. I posti sono limitati, il costo è di 5 euro a bambino. È consigliata la presenza di un adulto. Prenotazione obbligatoria chiamando lo 0172-412010 entro giovedì 27 ottobre (eventuali allergie alimentari dovranno essere segnalate al momento dell’iscrizione).