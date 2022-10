Mirò in mostra a Cherasco, 700 visitatori nei primi due giorni di apertura

Un flusso costante di visitatori ha contraddistinto le prime due giornate aperte al pubblico della mostra “Mirò, genius loci”, in programma a Cherasco dal 15 ottobre al prossimo 22 gennaio.

Alle 11 di sabato 15 ottobre si è tenuta l’inaugurazione, alla presenza del vicepresidente del Consiglio Regionale del Piemonte Francesco Graglia, del presidente dell’ATL Langhe Monferrato Roero Mariano Rabino, del sindaco e del Vice sindaco di Cherasco Carlo Davico e Claudio Bogetti, del Sindaco di Busca Marco Gallo, del Presidente della Fondazione CRT Giovanni Quaglia, del Presidente della Banca Credito Cooperativo di Cherasco Giovanni Claudio Olivero e del Presidente della Fondazione CRC Ezio Raviola.

Tutti gli interventi delle personalità hanno evidenziato l’importanza della cultura e di eventi artistici quali la mostra di Mirò come motore per il turismo e l’economia del territorio. Non solo la tradizione enogastronomica, ma anche gli eventi culturali saranno sempre più al centro dei programmi delle istituzioni per sostenere e promuovere questa importantissima area del Piemonte.

Intanto la mostra prosegue, con orario di apertura dal mercoledì al sabato dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30, nei giorni festivi con orario dalle 9,30 alle 18.30.

Già dal primo week end un grande afflusso di pubblico con circa 700 presenze.

E dal 29 ottobre prossimo sarà aperta al pubblico a Busca, presso Casa Francotto, la mostra parallela sempre dedicata al grande artista catalano.

Quasi al completo inoltre la possibilità per le scuole di fare visite guidate e laboratori, sono infatti oltre 2.500 prenotazioni di bimbi già effettuate dalle scuole di tutto il Piemonte.

Tutte le informazioni sono reperibili su: www.cherascosalmatoris.it e su www.casafrancotto.it.