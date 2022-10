Rifreddo, nella "Notte delle Streghe" attiva anche la Proloco con rinnovazioni enogastronomiche e musicali

Oltre al raddoppio delle serate "Le notti delle streghe" di Rifreddo propone anche innovazioni dal punto di vista enogastronomico e musicale. Venerdì e sabato, infatti, nel padiglione in Piazza della Vittoria ci saranno Street food, polenta e serate disco a tema con dj. Alla domenica ci sarà la Giornata contadina.

Per la tredicesima edizione della notte delle streghe, oltre al consueto percorso stregato di “Terrore nel Borgo”, la neo giovane Proloco di Rifreddo allestita nel padiglione stregato in piazza della Vittoria serate con street food con panini, hamburger, patatine fritte e molto altro, oltre a polenta accompagnata dalla classica salsiccia e spezzatino oppure con i formaggi per accontentare proprio tutto.

Dopo il percorso stregato, il venerdì sera ci sarà la serata disco dance “Witch, please” con dj Ariele e klok in console con cocktail bar fino a tarda notte. Al sabato dopo il medesimo schema di steeet food e piatti stregati, Official After Party della Notte delle Streghe con dj Dianti e dj Kianto.

“Ringrazio fin da subito - commenta il vicesindaco Elia Giordanino - l’intero gruppo di giovani della Proloco che con grande impegno e voglia di fare animano i nostri eventi durante l’anno e offrono alla popolazione un servizio eccellente e di enorme pubblicità per Rifreddo”.

“Anche se costituti solo da pochi mesi - riportano dal direttivo Proloco - siamo stati soddisfatti della festa patronale di San Luigi Gonzaga di Luglio e quindi abbiamo pensato di rimetterci in gioco anche con la Notte dele streghe, che quest’anno raddoppia le serate, e con la giornata contadina di domenica 23 ottobre”.

Quindi resta d’obbligo partecipare alla notte delle streghe e sicuramente fermarsi a cenare sotto il capannone Proloco, per poi ritornarci per le serate in musica dopo il percorso di “Terrore nel Borgo”.