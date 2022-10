Torna la stagione teatrale "Fa il Suo Giro" nelle sale di Caraglio, Busca e Dronero

Torna la Stagione organizzata da Santibriganti Teatro nei Teatri Civici di Caraglio, di Busca e di Dronero.

Un nuovo cartellone, “Stella Madre”, trasversale ed unico nel suo genere a livello regionale, tre comuni illuminati che insieme credono sia meglio, favorendo la fruizione di un numero notevole di artisti e spettacoli di qualità in territori e spazi diversi.

Ed è così che anche quest’anno si concretizza Il Teatro Fa Il Suo Giro attraverso Tre Teatri e Una Grande Stagione, da novembre 2022 a giugno 2023. Un progetto realizzato con il sostegno dei Comuni di Caraglio, Busca e Dronero, della Fondazione CRC e della Regione Piemonte, in collaborazione con Torino Fringe Festival, In-Box Verde, ARCI, Terres, Teatranza e Comitato Emergenza Cultura.

Stella Madre, il titolo della stagione, ci ricorda di come forse, in questo tormentato periodo, avremmo bisogno di calore primigenio materno. Un progetto che desidera inoltre riflettere e prestare attenzione su ciò che abbiamo di più prezioso e che vive proprio grazie alla Stella Madre: la madre Terra, che da tempo maltrattiamo, sfregiamo, sfruttiamo e che ora sta presentando il conto.

"Ed è per questo - racconta il Direttore artistico Maurizio Babuìn -, che ci è parso importante portare l'attenzione del pubblico verso tematiche e problemi che attraverso la parola e l'azione proprie del teatro possono suscitare interesse, confronto, riflessione personale e collettiva, senza dimenticare la qualità artistica. Partendo dall'ambiente, ci spostiamo verso il sociale, il solidale, l'inclusione, i diritti dell'umanità, tra cui quello all'istruzione, il trattamento paritetico".

Un impegno affinché il pubblico frequentando i Teatri Civici di Caraglio di Busca e di Dronero abbia la possibilità di farsi domande, forse di indignarsi, di ridere di sé, di divertirsi, soprattutto di arricchire il proprio personale bagaglio culturale e nel contempo, a piccoli passi, quello di un‘intera comunità.

Equamente ripartiti da novembre 2022 a giugno 2023 si succederanno rinomati artisti nazionali, qualificati teatranti locali, realtà note e compagnie giovani, per una serie di spettacoli accattivanti, urgenti, rivolti sia al pubblico degli adulti sia alle famiglie con bambini. Le stagioni si apriranno come sempre nei tre teatri con nomi di particolare rilievo, come Le Sorelle Marinetti, il noto trio canoro, Jacopo Fo in Com'è essere figlio di Franca Rame e Dario Fo, e ancora lo spettacolo vincitore assoluto del prestigioso Kilovatt Festival 2022, Glove di Max Liotta.

