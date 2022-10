Sabato 29 ottobre il Motogiro Bianco Moto

Dopo alcuni giri turistici organizzati dal Bemar Racing Team nel corso della stagione, sabato 29 ottobre torna puntuale il classico Motogiro organizzato dalla Concessionaria Honda Bianco Moto, che si avvarrà della collaborazione dei soci del sunnominato team, i quali saranno presenti agli incroci più importanti per segnalare la strada da percorrere.



Luogo di ritrovo è, come di consueto, la Concessionaria Honda Bianco Moto di Via Olivetti 12, dove i partecipanti sono attesi dalle ore 8,00 alle ore 9,30 per l’iscrizione, il ritiro delle pettorine catarifrangenti e per la colazione con gli squisiti croissant della Pasticceria Musso.



Alle ore 9,30 il motogiro prenderà il via guidato dal socio Bemar Ricky Arnaudo, che condurrà gli iscritti attraverso Magliano Alpi, Dogliani e Cortemilia, per giungere verso le ore 12,00 alla città di Roccaverano, gioiello dell’alta langa astigiana, nota per la famosa robiola, dove verrà consumato il pranzo libero, a cui ogni partecipante dovrà provvedere.



Chi volesse pranzare presso l’Osteria Bramante, che offrirà due possibilità di scelta: panino con prosciutto e formaggio, ½ litro di acqua ed 1 caffè al costo di 6,00 euro, oppure tagliere di formaggi e prosciutto, dolce, ½ litro di acqua ed 1 caffè al costo di 16,00 euro, dovrà farlo presente all’atto dell’iscrizione, pagando poi sul posto.



Dopo il tempo libero concesso per una breve visita del borgo e per l’ascesa sulla torre dalla quale si potrà godere di un ottimo panorama, alle ore 14,00 si ripartirà con destinazione Mombaldone, paese medioevale circondato completamente dalle mura, dove verrà effettuata una breve sosta. Risaliti in sella ci si dirigerà verso la Liguria, attraversando Pontevecchio e Piana Crixia, per poi rientrare a Cortemilia, dove si effettuerà la sosta per il rifornimento di carburante.



Si attraverseranno poi Castino, Feisoglio, Niella Belbo e Dogliani per recarsi poi verso la meta finale del motogiro, che porterà i radunisti sino a Monterosso Grana, presso l’Agriturismo il Falco dove, restituita la pettorina, si consumerà la cena, prevista per le ore 19.



Vi sono tre possibilità di partecipazione: solo giro 8 euro; giro più cena, a 27 euro e solo cena, a 23 euro.



Per informazioni e prenotazioni, che dovranno essere effettuate possibilmente entro mercoledì 26 ottobre, telefonare allo 0171 - 694373, info@biancomoto.com.