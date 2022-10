Governo Meloni, Crosetto passa dallo Sviluppo economico alla Difesa

Dalla rosa dei ministri del nuovo governo che Giorgia Meloni sta predisponendo emerge in queste ore emerge una novità.

Guido Crosetto, di origini cuneesi, ex sindaco di Marene, il cofondatore di Fratelli d’Italia che era fino a ieri indicato per il dicastero dello Sviluppo economico, andrà con ogni probabilità a guidare il ministero della Difesa, dove in passato aveva già ricoperto l’incarico di sottosegretario.

A determinare il cambio le turbolenze registratesi a seguito delle tensioni tra i leader di FdI Giorgia Meloni e di Forza Italia Silvio Berlusconi.

I bookmaker danno per certi Roberto Calderoli (Lega) a Regioni e Autonomia e Gilberto Pichetto Fratin (Forza Italia), viceministro uscente all’Economia, alla Transizione ecologica.

Resta in pole per il Turismo anche la senatrice di Fratelli d’Italia di natali cuneesi Daniela Garnero Santanchè.

Sono comunque ore di fibrillazione nei palazzi della politica dal momento che non tutte le caselle sono state definite con precisione.

Domani sarà la giornata cruciale: le agenzie di stampa indicano come probabile il giuramento del nuovo governo già nella giornata di domenica o comunque entro lunedì. Ovviamente, salvo sorprese.