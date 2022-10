Un cuneese al Governo: per Guido Crosetto arriva l'incarico al Ministero della Difesa

Sconfessate le indiscrezioni della vigilia (che lo davano allo Sviluppo Economico), è quello della Difesa il dicastero per il quale Giorgia Meloni ha indicato il nome del cuneese Guido Crosetto nella lista dei ministri che domani, sabato 22 ottobre, giureranno nelle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dando così vita al nuovo Governo sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega Salvini Premier e Forza Italia.



L’indicazione è arrivata dalla stessa premier incaricata durante l’incontro tenuto poco fa al Quirinale dopo le consultazioni andate in scena in mattinata.



Tra i fondatori di Fratelli d’Italia, l’ex sindaco di Marene (dal 1990 al 2004) è stato tra i nomi ricorrentemente comparsi nel toto-ministri partito all’indomani dell’affermazione elettorale dello scorso 25 settembre.



Classe 1963, cinquantanove anni compiuti lo scorso 19 settembre, Crosetto era già stato sottosegretario dello stesso ministero dal 2008 al 2011, nel Governo Berlusconi IV.



Già presidente e quindi coordinatore di Fratelli d’Italia, dopo trascorsi nella Democrazia Cristiana era stato deputato della Repubblica con Forza Italia e quindi col Popolo delle Libertà in quattro legislature (14ª, 15ª, 16ª e 17ª). Eletto per la prima volta nel 2001, venne confermato alle elezioni politiche del 2006, del 2008 e quindi nel 2018, in quest’ultima occasione dimettendosi dalla carica nel marzo successivo, quando lasciò anche il ruolo di coordinatore del partito che aveva contribuito a fondare con la stessa e Meloni e con l’attuale presidente del Senato Ignazio La Russa.

TURISMO A SANTANCHE', CALDEROLI AGLI AFFARI REGIONALI

Se si guarda anche a quelli "di adozione" sono cinque i piemontesi nella rosa dei ministri. Con Crosetto figurano anche la cuneese di origine Daniela Santanchè (FdI) al Turismo, il leghista Roberto Calderoli, marito dell'eurodeputata di Narzole Gianna Gancia, agli Affari regionali e Autonomie. Poi Gilberto Pichetto Fratin (Forza Italia) alla Pubblica Amministrazione e Paolo Zangrillo (Forza Italia) ad Ambiente e Sicurezza Energetica.

LA LISTA COMPLETA

Ministri senza portafoglio:

Luca Ciriani , ministro rapporti con il Parlamento

, ministro rapporti con il Parlamento Gilberto Pichetto Fratin , ministro per la Pubblica Amministrazione

, ministro per la Pubblica Amministrazione Roberto Calderoli , ministro per gli Affari Regionali e Autonomie

, ministro per gli Affari Regionali e Autonomie Sebastiano Musumeci , ministro per le politiche del Mare e per il Sud

, ministro per le politiche del Mare e per il Sud Raffaele Fitto , ministro per gli Affari Europei e Pnrr

, ministro per gli Affari Europei e Pnrr Andrea Abodi , ministro per lo Sport e i Giovani

, ministro per lo Sport e i Giovani Eugenia Maria Roccella , ministro per la Famiglia e Pari Opportunità

, ministro per la Famiglia e Pari Opportunità Alessandra Locatelli , ministro per le Disabilità

, ministro per le Disabilità Maria Casellati, ministro per le Riforme Istituzionali



Ministri con portafoglio:





Antonio Tajani , ministro degli Esteri e vice premier

, ministro degli Esteri e vice premier Matteo Piantedosi , ministro dell'Interno

, ministro dell'Interno Carlo Nordio , ministro della Giustizia

, ministro della Giustizia Guido Crosetto , ministro della Difesa

, ministro della Difesa Giancarlo Giorgetti , ministro dell'Economia

, ministro dell'Economia Adolfo Urso , ministro delle imprese e del made in Italy

, ministro delle imprese e del made in Italy Francesco Lollobrigida , ministro dell'Agricoltura e sovranità alimentare

, ministro dell'Agricoltura e sovranità alimentare Paolo Zangrillo , ministro dell'Ambiente e sicurezza energetica

, ministro dell'Ambiente e sicurezza energetica Matteo Salvini , ministro infrastrutture e mobilità sostenibili e vice premier

, ministro infrastrutture e mobilità sostenibili e vice premier Marina Calderone , ministro del Lavoro

, ministro del Lavoro Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione e del merito

ministro dell'Istruzione e del merito Annamaria Bernini , ministro all'Università e alla ricerca

, ministro all'Università e alla ricerca Gennaro Sangiuliano , ministro alla Cultura

, ministro alla Cultura Orazio Schillaci , ministro della Salute

, ministro della Salute Daniela Santanché, ministro del Turismo

Sottosegretario di Stato: Alfredo Mantovano.