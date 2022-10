Tanti cani e gatti, bisognosi di una nuova vita, vi stanno aspettando

ALBA - L’associazione Amici di Zampa di Alba oggi vi presenta sia gli ospiti del canile sia quelli del gattile.

Si inizia da Rocco, un cagnolino di taglia piccola, molto tranquillo e affettuoso, per arrivare all’irresistibile Adolfo, un cucciolone di circa tre mesi, futura taglia medio grande.



Passando agli appelli del gattile si cercano i proprietari, o una famiglia disposta ad adottarla, della gatta che vedete in foto, trovata a Canale, in via Torino.

Nell’altra immagine potete vedere due gatti giovani, probabilmente fratelli, abbandonati davanti all’associazione in un trasportino: si cerca una famiglia anche per loro.



Per informazioni e adozione:

Associazione Amici di Zampa - Alba Località Toppino (dietro la Casa Circondariale) Barbara 335 691647 - Paolo 347 5924197

Pagina Facebook: @amicidizampaAlba