"Straordinari a 100 euro l'ora per i medici di pronto soccorso e 118 piemontesi" [VIDEO]

Aumento di stipendio per i medici dei pronto soccorso e del 118 del Piemonte. Il Consiglio regionale dovrà approvare nelle prossime settimane un disegno di legge a firma dell'assessore regionale alla Sanità Luigi Genesio Icardi che chiede di aumentare a 100 euro l'ora il pagamento delle prestazioni aggiuntive di questa tipologia di sanitari, contro i 60 euro attuali. E non parliamo di poche ore in più al giorno: gli urgentisti svolgono turni aggiuntivi da 12 ore. GUARDA IL VIDEO

L'AUMENTO A 1.200 EURO



Tradotto se oggi prendono 720 euro lordi per una prestazione straordinaria, una volta approvato il disegno di legge saranno 1.200 euro. Un incentivo, come ha voluto spiegato l'assessore Icardi, per premiare quei sanitari che più di altri sono sottoposti a stress. I pronto soccorso sono poi, da sempre, tra i reparti più carenti di personale. "Vogliamo dare loro - ha spiegato l'assessore - un corrispettivo economico più importante per incentivarli, così come ricorrere meno a quelle cooperative esterne che oggi vediamo nei nostri pronto soccorsi".

Attualmente chi si sposta a fare uno straordinario in un ospedale al di fuori della propria azienda sanitaria percepisce già la paga oraria più "alta": un bonus che veniva concesso per incentivare i medici a coprire turni in zone più periferiche.