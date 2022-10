Con i colori del Medioevo Saluzzo dà il via alla Festa del Libro antico e medioevale

L'opera di pittura collettiva in piazza Cavour- Foto Andrea Momberto

Saluzzo si immerge nei colori del Medioevo. E’ il via alla tre giorni della Festa del Libro antico e medioevale, seconda edizione della rassegna libraria fieristica in collaborazione con il Salone del libro di Torino.

L’incipit con una grande azione di pittura collettiva partecipata da oltre 800 bambini e studenti delle scuole saluzzesi e dagli Sbandieratori di San Martino, sotto la tettoia di piazza Cavour, iniziativa corale coordinata dal Dipartimento Educazione del castello di Rivoli.

E’ solo l'inizio del ricco programma che a Saluzzo porta nel fine settimana Incontri con autori, esperti della cosiddetta Età di Mezzo, esibizioni ed attività a tema medievale, animazione, teatro, falconeria, musica.

Stasera al teatro Magda Olivero era in programma l'incontro con il giornalista e storico Paolo Mieli, annullato causa Covid, posticipato a mercoledì 2 novembre alle ore 18.30, sempre al Cinema Teatro Olivero. La prenotazione rimane valida per questa nuova data. In caso si voglia disdire la partecipazione, cliccare sul link dei biglietti e procedere con la disdetta.

Sul palco del teatro civico nel momento inaugurale di stasera si alterneranno, quindi, ospiti e autorità con interventi, letture e performance. Tra loro il professor Marco Piccat con una "lectio brevis" sulle donne del Medioevo, tema conduttore del Festival e Marco Pautasso del Salone del Libro di Torino che intratterrà il pubblico con letture tratte dai libri di Chiara Frugoni, a cui è dedicata questa seconda edizione.

Faber Teatro e i Giullari del Diavolo si esibiranno con performance teatrali e musicali.

Saranno presenti, inoltre, il sindaco Mauro Calderoni, l'Assessore alla Cultura Attilia Gullino e l'Assessore al Turismo Andrea Momberto per illustrare le finalità del Festival. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Luoghi portanti dell'evento per tutto il fine settimana saranno oltre che il centro cittadino, il Quartiere, l'archivio e la biblioteca storica.

Si può consultare il programma completo a questo link: bit.ly/FLMAS22