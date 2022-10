Mezza maratona, a Valencia anche l'albese Pietro Riva

Su un percorso tra i più veloci al mondo, con l’obiettivo di crescere ancora. Nella mezza maratona di domenica a Valencia sarà in gara Pietro Riva, doppio campione italiano in questa stagione per aver festeggiato i titoli dei 10.000 su pista e dei 10 km su strada. Stavolta arriva il momento di mettersi alla prova su una distanza più lunga, sui 21,097 chilometri, in cui il 25enne delle Fiamme Oro è sceso a 1h01:36 sulle strade di Berlino lo scorso 3 aprile.



“L’intenzione è di cogliere il nuovo record personale - ammette - ma soprattutto mi piacerebbe scendere sotto 1h01, un obiettivo che invece mi è sfuggito in primavera per aver viaggiato da solo nella seconda metà della gara e allora a Valencia cercherò di stare in un gruppo, anche a costo di partire un po’ più forte. Negli ultimi sei mesi, sotto ogni punto di vista, credo di essere migliorato”.



Parlano i risultati: come l’ottimo quinto posto nei 10.000 agli Europei di Monaco, con il suo primato di 27:50.51, ma anche i progressi sui 5000 con 13:22.73 a Rovereto, poco dopo la rassegna continentale.



“Mi sono allenato con continuità e quest’anno ho acquisito maggiore consapevolezza - prosegue Riva - . Poi ho fatto una settimana di vacanza, a settembre: mi è bastata per rigenerarmi, tornando a correre con le pile ricaricate. Le risposte degli ultimi allenamenti dicono che sto bene, ho svolto una grande densità di lavori di ottima qualità”.

Da quasi tre anni si è trasferito a Rubiera, per ricevere i consigli dell’olimpionico Stefano Baldini: “Ho fatto in modo di ascoltare il più possibile le indicazioni del coach che è fiducioso - prosegue il piemontese - ma io vorrei andare sempre più forte, di solito non mi accontento mai”.



È un bel periodo per il movimento azzurro, dal mezzofondo veloce al prolungato. L’ultimo acuto, in ordine cronologico, è di Yohanes Chiappinelli che due settimane fa vincendo il titolo tricolore a Pisa in 1h00:45 è diventato il quinto italiano di sempre nella mezza maratona. “Sono molto contento per lui - dichiara Riva - e gliel’ho scritto subito dopo la gara. Mi fa piacere vederlo su questi crono, per me è un grande stimolo. C’è tanta concorrenza, che fa bene a ognuno di noi, ma in fondo siamo tutti amici: dagli altri atleti che sono andati forte a Monaco, come Arese e Barontini, al campione europeo Yeman Crippa”.



Non sarà l’unico italiano in gara fra i top runners a Valencia dove è atteso anche Pasquale Selvarolo (Fiamme Azzurre). Il pugliese che si allena a Modena, 23 anni ancora da compiere, va in caccia di un altro passo avanti dopo il terzo posto del 9 ottobre nella rassegna nazionale a Pisa in 1h02:21.