Volley, serie A3: seconda trasferta regionale per il Monge-Gerbaudo Savigliano

Non c’è spazio per tirare il fiato nel Girone Bianco di Serie A3 Credem Banca, che si appresta a vivere nel penultimo weekend di ottobre la sua quarta giornata, terzo turno in appena sette giorni. E per il Monge-Gerbaudo Savigliano il mini-ciclo di gare si chiuderà con la seconda trasferta stagionale, questa volta in casa del TMB Monselice, in Veneto, che attende i ragazzi di coach Simeon al Nuovo Palasport di Schiavonia, alle ore 18 di sabato 22 ottobre.



L’avversario. I veneti arrivano alla sfida contro Savigliano con una classifica deficitaria e con tanta voglia di riscatto. Gli uomini di coach Cicorella hanno infatti collezionato un solo punto e occupano l’ultima posizione in classifica, a pari punti con Garlasco, avversario di Dutto e compagni nel turno infrasettimanale.

Mercoledì sera, sono stati sconfitti 3-0 in casa della capolista Da Rold Logistics Belluno, che ha avuto la meglio dopo aver vinto un parziale in modo netto (il secondo, 25-14), ma anche dopo aver sofferto negli altri due (il primo e il terzo, chiusi entrambi sul 25-23). Sono tante le frecce a disposizione del club padovano, a partire dall’esperto opposto Alessandro Drago, autore di 69 punti fin qui, con una media di 23 realizzazioni a partita.



Qui Monge-Gerbaudo Savigliano. C’è entusiasmo, invece, in casa Monge-Gerbaudo Savigliano, reduce da due vittorie consecutive, contro Bologna e Garlasco, che hanno proiettato i biancoblu al terzo posto in classifica.



“La vittoria contro Garlasco è stata frutto di una prestazione solida e aggressiva dall’inizio alla fine – spiega coach Lorenzo Simeon – . Dobbiamo solo imparare ad avere la giusta continuità, reggendo nei momenti in cui le cose non vengono al meglio. Monselice è una squadra rognosa, una neopromossa che sta giocando molto bene. Difendono tanto e non mollano mai, con un gioco a tratti imprevedibile. Dovremo essere bravi a gestire l’incontro e l’eventuale stanchezza, visto che sarà la terza partita in una settimana”.