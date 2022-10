A X Factor nuova standing ovation per Linda Riverditi, Fedez la manda ai Live [FOTO]

Linda Riverditi, 19enne albese in gara al popolare talent

"Vorrei dire tante cose, ma lascerò che sia la pelle d’oca a parlare per me". Con queste parole Fedez ha promosso a pieni voti l’esibizione di Linda Riverditi ( qui il video ), che nella puntata del talent di Sky andata in onda ieri sera, giovedì 20 ottobre si è guadagnata un posto tra i concorrenti che accederanno ai Live dell’edizione 2022 di X Factor.

La 19enne albese aveva affrontato il palco per la prima volta senza pianoforte proponendo una riuscita cover di “Skinny Love” di Bon Iver. Una prova ancora una volta riuscitissima, che le è valsa una nuova standing ovation da parte del pubblico e l’accesso diretto alla nuova fase della sfida canora.

In onda Ambra Angiolini ha confessato di invidiare molto Linda a Fedez, dicendo di averla voluta nel suo roster, mentre Dargen D’Amico ha iscritto il giovanissimo talento langarolo nella rosa dei possibili vincitori finali.

La puntata sarà visibile in chiaro su TV8, al tasto 8 del telecomando, mercoledì in prima serata.