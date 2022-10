Bra: operative tutte le linee del nuovo trasporto pubblico

Il nuovo trasporto pubblico locale di Bra operativo a pieno regime. A partire dal 2 novembre 2022, infatti, entrerà in funzione anche la linea 3 del TPL, rimasta in primo tempo al palo a causa della difficoltà gestore del servizio, le autolinee Sac, di reperire autisti. Si tratta della linea che attraverserà Bra (dal centro commerciale Big Store al cimitero di corso Monviso) ogni due ore, collegando alternativamente Riva e San Matteo.

Ma le buone notizie sul fronte trasporto pubblico non si esauriscono qui: dopo l’avvio da parte dell’Amministrazione comunale della promozione “ViaggiaGratis”, che consente ai residenti dei comuni della conurbazione che siano maggiorenni di viaggiare gratuitamente su tutti i mezzi del trasporto pubblico fino all’8 gennaio 2023, la Sac ha dato la propria disponibilità a rimborsare gli abbonamenti sottoscritti nel periodo che si sovrappone al progetto.

Nel dettaglio, potranno essere rimborsati gli abbonamenti mensili e trimestrali con validità dal 1 ottobre che non hanno usufruito del bonus trasporti per l'acquisto del titolo. Per gli abbonamenti mensili verrà emesso un titolo di viaggio gratuito con validità dal 9 al 22 gennaio 2023. Per gli abbonamenti trimestrali verrà emesso un titolo di viaggio gratuito con validità dal 9 gennaio al 28 febbraio 2023. Non sono invece previsti rimborsi per abbonamenti annuali.

Per richiedere il rimborso l’utente deve recarsi presso gli uffici della Sac in strada Falchetto 61/E portando con se Tessera Bip e scontrino del titolo di viaggio.