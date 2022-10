Chiusura parziale di corso Francia per asfaltatura fino al 7 novembre

A partire dalle 8.30 di lunedì 24 ottobre verrà chiuso al transito il tratto discendente di corso Francia compreso tra Via Giordanengo e Corso Gramsci (direzione verso Cuneo centro), per permettere l’esecuzione dei lavori di asfaltatura. Dalle ulteriori verifiche effettuate sul manto stradale (tra questi carotaggi per la misura degli spessori del conglomerato bituminoso esistente) è infatti emerso che il manto stradale esistente presenta degli spessori non uniformi, per cui non è possibile eseguire una semplice fresatura e stesa del nuovo tappeto.

Sarà quindi necessario rimuovere completamente il manto stradale esistente e preparare una nuova fondazione stradale, a cui seguirà la posa del nuovo asfalto.

La chiusura parziale del corso nel tratto interessato dai lavori è prevista, indicativamente, fino al 7 novembre. Sarà invece consentito il passaggio veicolare in direzione Borgo San Dalmazzo ed il transito a pedoni e ciclisti attraverso percorsi dedicati, così come l’accesso agli ambulatori dell’ASL 15.