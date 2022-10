Volley, serie A1 femminile: Cuneo pronta alla trasferta di Urbino contro il Vallefoglia

Dopo oltre due mesi di preparazione la Cuneo Granda S.Bernardo è pronta iniziare il suo quinto campionato consecutivo in Serie A1 con l’insidiosa trasferta di Urbino. Domenica 23 la formazione allenata da coach Zanini scenderà in campo alle ore 17:00 al Pala Carneroli, avversaria la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia guidata da Andrea Mafrici. Il match verrà trasmesso in diretta sulla piattaforma Volleyball TV, alla quale i tifosi biancorossi possono sottoscrivere un abbonamento mensile o annuale a prezzo scontato utilizzando il codice CUNEOGRANDA10.



A metà settembre il cambio in panchina, con l’avvicendamento tra Luciano Pedullà e Emanuele Zanini, poi gli infortuni di Lucille Gicquel e di Beatrice Agrifoglio e i problemi fisici che hanno costretto Bintu Diop a qualche giorno di stop: quella della Cuneo Granda S.Bernardo è stata una preparazione piuttosto movimentata. Nonostante le varie assenze e i moduli di emergenza che coach Zanini ha dovuto necessariamente adottare, nelle ultime due settimane le gatte sono apparse in crescita, con le vittorie nel primo Trofeo “Amor Avis” by Fideuram di Viadana e nel Memorial Giampaolo Ferrari di Novara. Tanti i successi in cinque set, a riprova del fatto che anche in questa stagione la formazione cuneese promette di essere tra le più combattive del campionato. Pare dunque destinato a crescere il numero delle partite delle gatte finite al tie-break, già ventotto nelle prime novantanove nella massima serie.



Domenica le biancorosse, pur consapevoli della forza delle avversarie e delle incognite che il debutto porta sempre con sé, sono determinate a cercare i tre punti anche per proseguire la tradizione positiva dell’esordio in trasferta: nella stagione 2018/2019 e nella stagione 2020/2021 a Chieri e Firenze alla prima arrivarono due bei successi. Zanini non avrà ancora a disposizione la centrale statunitense Anna Hall, che si unirà al gruppo all’inizio della prossima settimana, mentre potrà schierare la nuova palleggiatrice olandese Kim Klein Lankhorst.



«In questi due mesi di preparazione abbiamo avuto un po’ di sfortuna, ma siamo pronte e non vediamo l’ora di giocare per i tre punti - ha detto Noemi Signorile - . Sarà sicuramente una battaglia; Urbino è una squadra molto fisica, con giocatrici alte e potenti. Come negli ultimi test noi dovremo essere brave in battuta e in difesa per cercare di metterle in difficoltà. La prima partita è sempre impegnativa anche a livello emotivo: sarà importante scendere in campo con un approccio aggressivo e pensare a un set alla volta».