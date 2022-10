Risparmi e rendimenti: quali opportunità oggi con i conti deposito?

Tra le formule d'investimento che maggiormente attirano l'attenzione dei risparmiatori vi sono i cosiddetti conti deposito. Essi possono definirsi come una sorta di conto corrente che genera interessi col tempo; tuttavia, consente un numero limitato di operazioni: non è infatti possibile effettuare bonifici, a meno che non si tratti di versare soldi a proprio vantaggio. In ogni caso, per individuare il conto deposito più in linea con le proprie esigenze è bene valutarne le caratteristiche e le peculiarità. A tal riguardo un aiuto arriva dai servizi di comparazione come quelli offerti da migliorecontodepositoconfronto.com, portale che mette a confronto le soluzioni offerte dai principali istituti di credito.

Cos'è e come si apre un conto di deposito

Come pure molte altre operazioni bancarie, anche il conto deposito si può aprire direttamente in filiale previo appuntamento oppure persino sul web, seguendo le indicazioni. Il presupposto principale che pone l'utente in condizioni di aprire tale tipo di conto è averne un altro classico su cui appoggiarsi per versare fondi: ciò può essere fatto, per l'appunto, sia con bonifico che con RID (ovvero versamento automatico con cadenza mensile), ma anche a mezzo assegno.

Si tratta di un investimento a basso rischio, quindi la richiesta dei documenti, sia fisicamente che online, si limita ai canonici di identità e codice fiscale, nonché il codice IBAN di riferimento. Nella scelta finale può inficiare anche l'eventuale presenza di spese fisse, seppur rare, rappresentate dall'apertura e dal mantenimento del conto. Di solito, vi è una piccola percentuale d'imposta di bollo che accomuna tutti i conti, e che si paga a fine anno. Poi, ovviamente, occorre valutare i tassi d'interesse applicati, nonché la formula "vincolato" o "non vincolato".

Grazie a una normativa comunitaria, infine, esiste anche un Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (meglio noto con il suo acronimo FITD) che è a tutela degli utenti qualora le condizioni economiche dell'istituto bancario dovessero cambiare negativamente. Il denaro depositato dagli investitori, così, potrà comunque essere restituito.

Caratteristiche dei vari conti deposito

Un conto di deposito vincolato frutterà interessi più alti, ma di contro non si potrà accedere alla somma se non entro un periodo prestabilito: esso va di solito dai 3 mesi ai 2 anni ed è direttamente proporzionale al potenziale guadagno che si può generare. Spesso, banche come quelle citate consentono comunque di svincolare il conto in qualunque momento senza penali e si tratta di un'elasticità che può tornare utile in caso di emergenza, quando occorre accedere rapidamente ai fondi. L'alternativa è aprire un conto di deposito non vincolato, da cui prelevare in qualunque momento, ma con vantaggi minori in quanto a interessi.

Di certo, la scelta dell'istituto bancario sarà determinante non solo per una questione di costi, ma anche per quanto concerne la tipologia di offerte per chi apre un conto di deposito: ad esempio, esistono realtà che permettono al consumatore di utilizzare già gli interessi, anche se ancora non maturati; altri propongono tassi agevolati per i primi 12 mesi, mentre altri ancora trasferiscono direttamente il denaro sul conto principale a fine anno. Esistono istituti di credito che offrono buoni acquisto all'apertura, altri che prevedono invece offerte particolari sui conti vincolati oppure che consentono il trasferimento gratuito da conto a conto.

Ovviamente, la maggior parte dell'utenza predilige i conti a zero commissioni, a meno che non vi siano vantaggi particolari con formule specifiche: i conti di deposito si rivelano, in linea generale, una formula d'investimento piuttosto statica che si basa quindi principalmente sugli interessi maturati, quindi non presenta grossi rischi ed è perciò adatto alle famiglie.