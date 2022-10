C’è il Monviso sulle nuove divise da libero della Cuneo Granda S.Bernardo

Sono state presentate mercoledì 19 ottobre le nuove divise della Cuneo Granda S.Bernardo, che saranno indossate dalle giocatrici di coach Zanini a partire dall’esordio stagionale di domenica 23 ottobre: il nuovo restyling grafico firmato da ninesquared coinvolge naturalmente anche la maglia del libero, che sarà indossata da Lara Caravello e Alice Gay nel corso della stagione.

A dominare è sempre il color giallo di Isiline, storico provider con sede a Saluzzo e che per la terza stagione ha scelto di supportare la squadra cuneese, a cui si aggiunge la riproduzione dello skyline del Monviso, sia sulla parte anteriore che su quella posteriore della maglia: il “Re di Pietra” è infatti il simbolo del Piemonte, della provincia di Cuneo ed in particolare della città di Saluzzo, sede storica del “Gold Sponsor” della società cuneese. Le nuove divise saranno inoltre indossate dalle giocatrici della Granda Volley Academy, che porteranno in giro per la nostra regione, e non solo, il brand Isiline abbinato all’inconfondibile profilo del Monviso.

“Abbiamo iniziato questa collaborazione ormai tre anni fa e il tempo è davvero volato – ha dichiarato Ivan Botta, amministratore delegato di Isiline, durante la presentazione -. Siamo arrivati in un periodo difficilissimo, quello della pandemia, dove c’era bisogno della nostra connessione per trasmettere i match all’esterno del palazzetto: dalla scorsa stagione il pubblico è tornato, ed è stato bellissimo rivedere tifosi e appassionati sugli spalti. Come tutti, non vediamo l’ora che inizi la stagione per poter assistere all’esordio delle ragazze”.

Con la presentazione della nuova divisa si rinsalda così ulteriormente la partnership tra il provider saluzzese e la società di via Bassignano in vista della nuova stagione sportiva, che si preannuncia entusiasmante per il numeroso pubblico pronto a seguire le gesta delle “gatte”. Proprio al Palazzetto dello Sport di San Rocco Castagnaretta, Isiline mette a disposizione di tifosi, videomaker, fotografi, giornalisti e membri degli staff una connessione ultraveloce in fibra ottica: un servizio sempre più importante, soprattutto per gli addetti ai lavori.

Nel corso della serata, a tifosi, stampa, sponsor ed addetti ai lavori è stata anche presentata la rosa a disposizione di coach Zanini e che domenica 23 farà il proprio esordio nel campionato di Serie A1 femminile nella trasferta di Urbino.